El 2024 fue un año que jamás olvidará Jennifer Lopez, ya que ahí se separó de Ben Affleck para luego, finalmente, en enero de 2025, divorciarse de él. Tras esa ruptura amorosa, mucho se ha hablado acerca de cómo se encuentra la actriz y cantante en el plano sentimental. Justamente, no hace mucho se ha dado a conocer que ella estaría contenta en este momento de su vida, pese a no estar saliendo con alguien.

La información indicada es a raíz de lo que una fuente cercana a la artista le dijo a People. De acuerdo al medio estadounidense, esa persona no identificada expresó: “(La intérprete de ‘On the Floor’) está centrada en el trabajo y no tiene citas. Es feliz tal y como está”.

Quería que la relación funcionara

Más adelante, la fuente aseguró que la separación de Ben Affleck es algo que a ella le dolió, pues quería que la relación funcionara. Además, recalcó que aunque las cosas no resultaron como deseaba, la artista lo acepta y ve todo lo ocurrido como una lección de vida.

Jennifer Lopez, según una fuente cercana a su persona, está centrada en su trabajo en este momento de su vida. (Foto: Bruce Glikas / Getty Images)

Las últimas compras que hicieron Jennifer Lopez y Ben Affleck

“Se ha centrado en encontrar un nuevo hogar para ella y sus hijos (Max y Emme, quienes nacieron como frutos de la relación que tuvo con Marc Anthony)”, señaló después. Con respecto a ello, te hago recordar que hace poco te di a conocer que Jennifer Lopez compró una casa cerca de Los Ángeles por aproximadamente 18 millones de dólares.

Pero no creas que solo ella ha adquirido recientemente una propiedad. Ben Affleck también lo hizo. Según People, él compró una casa en Los Ángeles de 20,5 millones de dólares. ¿Cuándo? Pues el pasado mes de julio. En esa vivienda pasa tiempo con los hijos que tuvo con su exesposa Jennifer Garner: Violet Anne, Seraphina Rose y Samuel.

Ben Affleck y Jennifer Lopez se casaron en 2022 en dos ceremonias, una en Las Vegas y otra en Georgia. (Foto: Robyn Beck / Getty Images)