Julia Gama fue la séptima eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars y los fans esperaban ansiosos su reacción. Y no tardó en llegar. A través de un live en Instagram, la exconcursante habló sin censura sobre su experiencia en el reality de Telemundo, revelando detalles impactantes de su convivencia.

Para Julia, su paso por La Casa de los Famosos All-Stars fue una experiencia que vivió sin arrepentimientos. La brasileña dejó claro que entendía las reglas del juego y que la eliminación era parte del proceso.

“Uno entra sabiendo que en cualquier momento sale. Por eso hay que vivir cada día como si fuera el último, disfrutarlo”, expresó.

Julia Gama fue la séptima eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars. | Crédito: Instagram @juliawgama

A pesar de los conflictos y la tensión en la casa, asegura que se mantuvo fiel a sí misma: “Todo lo que me nacía lo hice y por eso estoy tan leve, diferente de estar triste. Viví intensamente, pero a la vez no me traicioné”.

Julia dejó claro que su sinceridad fue un arma de doble filo dentro de la competencia. Aunque algunos espectadores valoraron su transparencia, otros la vieron como parte de una estrategia.

Julia Gama se destacó en el reality por su sinceridad y su carácter fuerte. | Crédito: Instagram @juliawgama

“Hubo gente que pensó que yo estaba jugando cuando era así de sincera”, comentó, dejando entrever que su forma de decir las cosas sin filtros pudo haberle costado su permanencia en la casa.

Incluso mencionó que su actitud llegó a desconcertar a algunos de sus compañeros, como Lupillo Rivera: “Yo sé que hubo momentos en los que hasta Lupillo lo desubiqué, porque nadie habla todo como yo hablé ahí”.