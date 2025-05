En medio del revuelo mediático que rodea su ruptura con Christian Nodal y la reciente relación del cantante con Ángela Aguilar, Cazzu decidió hablar sin filtros sobre un tema que muchos esperaban: la convivencia entre su hija Inti y la actual esposa de su ex.

Durante un encuentro con la prensa en México, la rapera argentina fue clara: “Nosotros no tenemos ningún problema con la custodia”, aseguró, dejando en evidencia que su prioridad sigue siendo el bienestar de su hija. En su visita al país, Nodal se reunió con la pequeña, y Cazzu no tuvo reparos en explicar su postura sobre cómo debe manejarse esta nueva etapa familiar.

“Siento que para mí es importante que yo no le puedo negar su identidad a mi hija”, expresó la artista, reconociendo que, pese a los rumores, ella no tiene intención de impedir que Ángela Aguilar esté presente en la vida de Inti.

Con madurez y firmeza, negó que exista algún conflicto con la cercanía entre su hija y la cantante mexicana.

Christian Nodal y su hija Inti. | Crédito: Instagram @nodal

“Eso tampoco es cierto. La vida de su papá y su esposa me parece que yo no podría involucrarme en eso. Esa es la vida de él y él es su papá”, dijo.

Para Cazzu, ambos padres tienen derecho a decidir con quién comparten la crianza de su hija, y eso incluye, inevitablemente, a las nuevas parejas.

Cuando se le preguntó directamente si hablar de Ángela le resulta incómodo, no lo dudó: “Sí, por supuesto es muy difícil”, admitió. Sin embargo, también fue enfática al rechazar el ataque constante hacia Aguilar. “Yo lo veo muy injusto… muchas cosas que estuvieron mal han recaído sobre ella y no lo apoyo en absoluto. Siento que uno puede cometer errores”, sostuvo.

Cazzu disfrutando al lado de su pequeña Inti. | Crédito: Instagram Cazzu

La artista se mantuvo al margen de entrar en una defensa directa, dejando claro que su enfoque es otro: “Las cosas que a mí más me importan es que se cumplan los derechos de mi hija y mis derechos. Después, todo lo demás no me corresponde a mí”.

Finalmente, Cazzu compartió un vistazo íntimo a su vida como madre: “Yo soy una mamá divertida, cantamos mucho, jugamos mucho. Inti nació con el don de la gracia, del chiste, y está todo el tiempo haciendo chistes”.

