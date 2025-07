Priyanka Chopra no solo es capaz de llamar la atención con su gran talento para la actuación. Ella ha demostrado que sus declaraciones sobre ciertos temas pueden generar un gran impacto. Precisamente, ahora mismo está dando de qué hablar porque reveló cuál es la película de su esposo Nick Jonas que no le gusta tanto.

La información la brindó mientras se encontraba conversando con Kylie Kelce en el pódcast ‘Not Gonna Lie’. Luego de abordar el hecho de que a su hija Malti, que tiene con el mencionado integrante de los Jonas Brothers, le gustan los mismos personajes de Disney (‘Frozen’, ‘Moana’ y ‘Minnie Mouse’) que a ella, la artista señaló que antes de conocer a Nick no sabía mucho sobre su carrera, así como él de la suya.

“Ninguno de los dos sabíamos mucho sobre la carrera del otro antes de conocernos. Quizás nos conocíamos. Como, por supuesto, conocía a los Jonas Brothers, pero no me gustó la generación diferente”, manifestó Priyanka Chopra para después confesar que luego que se casaran en 2018 se sentaban con una botella de vino y se mostraban mutuamente clips de cosas que habían hecho antes.

“Por eso he visto ‘Jonas’”, indicó, refiriéndose a la serie de Disney (donde aparecen Nick, Joe y Kevin Jonas) que se emitió de 2009 a 2010. “Creo que ese programa es increíble”, aseguró. Luego recalcó que también vio ‘Married to Jonas’ (2012-2013), una serie de telerrealidad de E! que siguió a Kevin y a su esposa Danielle.

La película de 2008 que no le gusta tanto

Según sus palabras, le encanta aquella producción, pero no pudo decir lo mismo de la cinta de ‘Camp Rock’ (2008), ya que esa película no le gusta tanto. A pesar de eso, reconoció que está “muy emocionada” por el nuevo film de la franquicia. Eso a raíz de los rumores de que probablemente salga la tercera entrega (la segunda se llama ‘Camp Rock 2: The Final Jam’). Por otro lado te digo que, si en caso quieres ver la entrevista completa, puedes hacerlo aquí abajo.

¿De qué trata ‘Camp Rock’?

No te preocupes si no sabes de qué trata ‘Camp Rock’. Aquí te digo que es una película de Disney en donde ‘Mitchie Torres’ (Demi Lovato) asiste a un prestigioso campamento musical gracias a que su madre consigue un trabajo ahí. Debido a que le apasiona cantar y tiene mucho talento, a un ídolo popular (‘Shane Gray’, interpretado por Joe Jonas) le llega a gustar su voz. Lo curioso es que este no logra averiguar rápido a quién le pertenecía esa voz. Solo casi al final de la cinta lo descubre. Con respecto al papel de Nick Jonas, te digo que en ese film interpreta a ‘Nate Gray’. Su hermano Kevin, en tanto, da vida a ‘Jason Gray’.

