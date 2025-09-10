Así como te informé anteriormente que Miles Teller expresó su felicidad por el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce, te cuento que otra celebridad de Estados Unidos se ha pronunciado acerca de la pareja. Estoy hablando de Shaquille O’Neal, quien recientemente reveló lo que espera que pase en la relación de la cantante y el futbolista de los Kansas City Chiefs.

Lo que manifestó la leyenda de la NBA fue durante una entrevista con People, donde también recalcó que supo del compromiso de la pareja “como todo el mundo”. Es decir, a través de las redes sociales. Pero tuvo sus dudas al inicio.

“¡Qué ganas!”

“Me enteré por internet, como todo el mundo, en las redes sociales. Lo vi, pero muchas veces no lo puedes creer, así que contacté con algunas personas y me dijeron: ‘Sí, es verdad’. Es genial. ¡Qué ganas!”, manifestó Shaquille O’Neal en la conversación con el citado medio.

Shaquille O’Neal es un exjugador de baloncesto estadounidense que disputó 19 temporadas en la NBA. (Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP) / SUZANNE CORDEIRO

Tras esas palabras, él expuso qué tan cercano es a la pareja. “Me alegro por él. Conozco personalmente a Travis”, dijo, para luego aclarar que solo vio a Taylor “una vez”, cuando se cruzaron en el Super Bowl de 2024 en Las Vegas.

“Escuchen, estoy totalmente a favor. Ojalá duren para siempre”, manifestó más adelante en la entrevista, revelando lo que espera que pase en la relación de la cantante y el futbolista de los Kansas City Chiefs. Sin duda, eso es algo que también desean los fans de la pareja.

Travis Kelce le pidió la mano a Taylor Swift con un anillo que es una pieza vintage que tiene un diamante ovalado. Su valor está entre 675.000 y 1 millón de dólares. (Foto: @taylorswift / Instagram)

La fecha exacta en la que se supo que Travis Kelce y Taylor Swift se comprometieron

Por si te preguntas cuándo exactamente se supo que Travis Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift, pues la respuesta es el martes 26 de agosto de 2025. ¿Dónde ocurrió todo? En el jardín trasero que tiene el atleta en su mansión ubicada en Kansas City y que está valorada en 6 millones de dólares.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí