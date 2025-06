Si hay alguien que está generando mucho interés en las personas en este momento, ese sin duda es el hijo de Cher y Gregg Allman. Estoy hablando de Elijah Blue Allman, quien hace unos días fue trasladado de urgencia a un hospital ubicado en Joshua Tree, California, Estados Unidos. ¿Por qué? Pues eso lo averiguarás en las siguientes líneas.

Como siempre quiero darte toda la información posible sobre un tema, te comento que Elijah, también conocido por su nombre artístico P. Exeter Blue, es un guitarrista y músico estadounidense de rock alternativo, que nació durante el matrimonio de la cantante Cher y la leyenda musical Greeg Allman.

Tiene suerte de seguir con vida

Elijah, de acuerdo a TMZ, sufrió una sobredosis en el sur de California el último fin de semana, exactamente el sábado 14 de junio. Debido a ello, fue llevado de urgencia a un hospital ubicado en Joshua Tree. Fuentes cercanas al artista le indicaron a la citada fuente que él tenía suerte de estar vivo.

Tras ello, el medio también dio a conocer que una fuente (no se sabe si la misma que dio detalles en primera instancia), informó que él todavía permanece hospitalizado y que su estado actual es incierto. Además, se pudo saber que la residencia donde sufrió la sobredosis es una casa que había estado alquilando.

Elijah Blue Allman nació el 10 de julio de 1976 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. (Foto: Michael Bezjian / WireImage / Getty Images)

Cabe mencionar también que fuentes policiales señalaron a TMZ que los agentes que acudieron al hogar de Elijah en Landers, California, el sábado por la tarde tras recibir una llamada sobre un hombre que actuaba de forma erráctica, encontraron estupefacientes dentro de la casa. La investigación sobre todo lo sucedido continúa su curso.

La edad en la que empezó a consumir drogas

A raíz del hecho mencionado, es importante tener en cuenta que, durante una entrevista que le hizo Entertainment Tonight en 2014, Elijah Blue Allman habló acerca de su batalla contra la adicción a las drogas, asegurando que él empezó a consumirlas cuando tenía 11 años.

“Empecé con las drogas más o menos al mismo tiempo que todos, alrededor de los 11 años. Es decir, es lo que hacías tú, es lo que hacía todo el mundo”, expresó en ese entonces el hijo de de Cher y Gregg Allman para después subrayar que comenzó con la marihuana y el éxtasis.

“Solo buscaba escapar de todo mi pasado y ahí es cuando recurres a ese tipo de drogas, ya sabes, la heroína y los opiáceos”, indicó. “(La heroína) me salvó... Si no la hubiera tenido en ese momento, no sé qué habría hecho... Uno podría saltar de un puente. Si tan solo pudieras superar ese período, sobrevivirlo y luego buscar ayuda”, agregó.

Elijah Blue Allman junto a su madre Cher en el estreno de la película ‘Blow’, en el Mann's Chinese Theatre en Hollywood, en marzo de 2001. (Foto: Vince Bucci / Newsmakers / Getty Images)

Además de ello, es fundamental señalar que, según TMZ, en 2023 Cher solicitó la tutela de Elijah, alegando que él era incapaz de administrar sus finanzas debido a problemas de salud mental y abuso de sustancias. Luego de unos meses, los dos resolvieron ese conflicto.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí