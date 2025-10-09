La última emisión de The Voice dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada. Durante el episodio del martes 7 de octubre, la concursante Myra Tran interpretó el tema “Symphony” de Clean Bandit, pero no consiguió que ninguno de los jueces girara su silla. Pese a ello, la joven artista conmovió al público y recibió palabras de aliento de todos los coaches.

El primero en hablar fue Snoop Dogg, quien intentó animar a la participante con su característico estilo.

“Myra, Myra en la pared. ¿Quién es la más bella de todas? La canción sonó bien. Simplemente no es lo que estoy buscando”, expresó el rapero de 53 años. “Pero creo que hiciste un gran trabajo y tienes el talento necesario para llegar lejos”.

En su audición, Myra Tran interpretó “Symphony” pero no consiguió que ningún juez se girara. (Foto: The Voice / YouTube)

Por su parte, el coach Niall Horan destacó la energía que Myra llevó al escenario. “Trajiste mucha energía a la sala y me alegra que hayas venido y vivido esta experiencia. No es algo fácil de hacer, quiero dejar eso muy claro”, comentó el exintegrante de One Direction.

La cantante Reba McEntire también quiso animarla, recordando que muchos concursantes que no consiguieron giros en su primera audición regresaron al programa y lograron que las cuatro sillas se volvieran al mismo tiempo.

El también coach Michael Bublé señaló que el resultado no tenía que ver con la voz de Myra, sino con la elección del tema. “A veces simplemente no es tu día y, en este caso, para mí no se trató de tu voz. Creo que fue cuestión de la canción y del arreglo”, explicó el cantante canadiense.

Entre lágrimas, la cantante expresó que su sueño era hacer sentir orgullosos a su familia y a su país. (Foto: The Voice / YouTube)

Al escuchar los comentarios, Myra no pudo contener las lágrimas. Fue entonces cuando Snoop Dogg se acercó para entregarle un pañuelo y reconfortarla.

“Lo hiciste increíble”, le dijo con empatía. La concursante, originaria de Vietnam, respondió emocionada: “The Voice fue mi sueño desde que era una niña, y quiero hacer que mi familia y mi país se sientan orgullosos de mí”.

Snoop le aseguró que ya lo había conseguido. “Hiciste que todos se sintieran orgullosos hoy. Ser artista y subirte aquí requiere mucho. Así que hiciste sentir orgullosos a tu familia y a tu país. A veces no se trata de ganar. A veces esa ‘L’ es una lección, no una pérdida”, reflexionó el rapero.

Snoop Dogg se levantó de su silla para ofrecerle un pañuelo y dedicarle palabras de ánimo. (Foto: The Voice / YouTube)

Tras la audición, Niall Horan elogió el gesto de su compañero: “Snoop Dogg es un hombre con un gran corazón. La forma en que manejó la situación con Myra fue increíble de ver”.

Cómo y a qué hora ver “The Voice” en EE. UU.

“The Voice” en Estados Unidos está disponible a través de la cadena de televisión NBC. Los episodios se transmiten dos veces por semana, tradicionalmente los lunes y martes por la noche en horario de máxima audiencia (8:00 p. m. ET).

Además de la transmisión en vivo por NBC, el contenido de la temporada actual y los clips de las actuaciones están disponibles para streaming en la plataforma Peacock y en la aplicación oficial de NBC, donde los espectadores también pueden votar por sus artistas favoritos durante las rondas en vivo.

Los jueces, conocidos como coaches, varían entre temporadas, pero la formación más reciente (que se ha mantenido en las temporadas 26 y 28) incluye a íconos de la música. Los coaches elegidos para la actual temporada son: Michael Bublé, Niall Horan, Reba McEntire y Snoop Dogg.

El formato de “The Voice” consta de cuatro etapas principales: las Audiciones a Ciegas (donde los coaches eligen a sus equipos sin ver al artista), las Rondas de Batalla, los Knockouts y, finalmente, los Shows en Vivo.

El ganador de la temporada, quien es determinado por los votos de los televidentes, recibe un premio de $100,000 y un contrato discográfico con Universal Music Group.

