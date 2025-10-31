Lo que debía ser un paso más hacia la residencia permanente (Green Card) terminó en una pesadilla. Esteban Danilo Quiroga-Chaparro, un estudiante colombiano de 21 años del Chabot College en Hayward, California, fue arrestado por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras asistir a una cita rutinaria con USCIS en San Francisco, el pasado 22 de octubre.

Según relató su esposo, Jacob Ryan Rojas, a Newsweek, Esteban acudió al edificio de USCIS en la calle Tehama, donde fue redirigido a la oficina de campo ubicada en 680 Sansome Street para actualizar su información.

“Esperó varias horas antes de ser llamado. Luego, su teléfono mostró que lo habían movido dentro del edificio… ahí supe que algo andaba mal”, contó Rojas.

La familia denunció que ICE actuó de manera injusta, pese a que el solicitante había cumplido con todos los requisitos migratorios. | Crédito: Jacob Ryan Rojas

Una detención inesperada

Rojas relató que, al consultar con el personal, vio el nombre de su esposo escrito en la lista de detenidos. “Mi corazón se desplomó. Lloré y pedí verlo. Pudimos hablar brevemente antes de que lo trasladaran al Golden State Annex, donde sigue bajo custodia federal”, explicó.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el joven fue arrestado por “haber fallado en presentarse varias veces a los controles migratorios requeridos”. Sin embargo, Rojas niega esa versión.

Asegura que su esposo nunca faltó a una cita presencial ni a una audiencia judicial, y que los supuestos incumplimientos se debieron a fallas en la aplicación Bi Smart Link, usada por ICE para realizar videollamadas aleatorias.

“No hay forma de saber cuándo llaman, pero él siempre respondía o devolvía la llamada”, insistió.

Según su pareja, ICE mantiene a Esteban en condiciones precarias dentro del centro de detención Golden State Annex. | Crédito: Jacob Ryan Rojas

Una historia de miedo y esperanza

Quiroga-Chaparro llegó a Estados Unidos el 14 de abril de 2023. Fue admitido bajo libertad condicional tras demostrar temor creíble de regresar a Colombia, país que abandonó por haber sido perseguido debido a su orientación sexual. “No tiene antecedentes penales, ni siquiera una multa de tránsito”, dijo Rojas.

No obstante, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que Esteban “entró ilegalmente al país cerca de Eagle Pass, Texas”, y que fue liberado por la administración Biden.

Rojas rechaza esa declaración y defiende que su esposo cumplió con todos los requisitos migratorios, incluida la presentación del formulario I-130 para solicitar la residencia familiar y el I-485, que permite ajustar el estatus migratorio dentro del país.

“Lo tiraron al suelo y lo dejaron en una celda de concreto”

Rojas denunció las condiciones precarias en las instalaciones de ICE. “Hay más de cien personas hacinadas en una sala, con baños y duchas limitadas. Apenas tienen acceso a teléfonos o comunicación”, señaló.

También afirmó que su esposo fue sometido a un trato inhumano tras el arresto. “Lo tiraron al suelo, lo dejaron dos días sobre un piso de concreto y lo mantuvieron toda la noche en celdas frías después del traslado. Los demás detenidos fueron su único consuelo”, narró.

La familia aún no ha conseguido representación legal y está recaudando fondos a través de GoFundMe para pagar los costos del abogado y las tasas migratorias. “Estamos destrozados. Su madre y todos nosotros sentimos una impotencia enorme”, lamentó Rojas.

Mientras tanto, Esteban continúa detenido, y su próxima audiencia, originalmente programada para julio de 2026 en San Francisco, fue adelantada y trasladada a Adelanto, California, con una nueva fecha fijada para el 4 de noviembre.

“No pedimos trato especial, solo justicia”, dijo su esposo. “Esteban vino buscando seguridad, no castigo.”

