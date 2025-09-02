El 26 de agosto de 2025, Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce, y desde entonces el mundo del espectáculo ha estado muy atento a la nueva información que pueda aparecer sobre el matrimonio que se realizará en un futuro. Dicho ello, en esta ocasión te cuento que el hermano de Travis, Jason Kelce recientemente se animó a expresar su deseo de ser el padrino de la boda.

No vayas a creer que eso lo dijo por primera vez en el pódcast que tiene con el jugador de los Kansas City Chiefs (‘New Heights’). En realidad, lo reveló en el pódcast ‘Bussin’ with the Boys’. Aquel momento se puede apreciar en un video que ya está disponible en el canal oficial de YouTube del programa.

“Trav tiene muchos amigos”

“Ojalá sea el padrino. Ya veremos”, fue lo que llegó a manifestar Jason Kelce. Luego señaló que sabe muy bien que su hermano tiene varias amistades cercanas, razón por la cual la decisión no será nada fácil para él. “Trav tiene muchos amigos. Solo espero tener la oportunidad”, recalcó.

Travis Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift en el jardín trasero de su mansión valorada en 6 millones de dólares. (Foto: @taylorswift / Instagram)

Cabe mencionar que en el clip también se puede ver y escuchar el instante en que el exjugador de fútbol americano manifestó que le desea lo mejor a Travis. “Amo a mi hermano y solo quiero que tenga la vida más plena y plena posible. Y una parte muy importante de eso es, ya sabes, con quién te casas, con quién formas una familia”, indicó.

El anillo que Travis Kelce le dio a Taylor Swift se trata de una pieza vintage con un diamante ovalado, valorada entre 675.000 y 1 millón de dólares. (Foto: @taylorswift / Instagram)

Para él, Travis Kelce y Taylor Swift son el uno para el otro

A su vez, dejó en claro que considera que Travis y Taylor son el uno para el otro. “Sé el tipo de persona que es y he tenido la suerte de conocer a Taylor en los últimos dos años y creo que encajan de maravilla. Se apoyan increíblemente el uno al otro y ambos tienen un mundo de éxito extraordinario”, subrayó. Si deseas mirar la entrevista completa que tuvo en el pódcast ‘Bussin’ with the Boys’, aquí lo puedes hacer.

