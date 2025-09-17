Tras el anuncio del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce, el mundo del espectáculo ha estado lleno de especulaciones sobre lo que será la boda de la artista y el deportista. A muchas personas les ha interesado, y aún les sigue interesando, saber todo sobre el matrimonio. Es por eso que recientemente el jugador de los Kansas City Chiefs se animó a revelar un sorprendente detalle sobre la planificación de la ceremonia.

El tema fue abordado en su pódcast ‘New Heights’, luego que su invitado, el presentador Jimmy Fallon, le preguntara si él y su pareja ya habían comenzado a planificar la boda. En ese entonces, el atleta respondió: “Ese es el siguiente paso. Ese es el siguiente paso en todo”.

“No te preocupes por eso”, le dijo el conductor de televisión, animándolo a raíz de su comentario. “Recuerdo haberlo pensado con mi esposa”, agregó, antes de ser interrumpido por Travis Kelce, quien indicó que organizar la celebración de su matrimonio sería sencillo en comparación con algo muy puntual.

Travis Kelce y Taylor Swift iniciaron su relación sentimental en 2023. (Foto: @killatrav / Instagram)

“Primero tengo que descubrir cómo ganar un partido de fútbol”

“Eso va a ser fácil. Primero tengo que descubrir cómo ganar un partido de fútbol”, expresó. “La boda será fácil comparada con cómo atrapar una maldita pelota de fútbol”, añadió en tono de broma el futuro esposo de Taylor Swift.

En otro momento de la conversación, Jimmy Fallon llegó a consultarle si es que iba a haber un DJ o una banda en su boda. Es ahí donde el jugador de los Kansas City Chiefs manifestó: “Sí, creo que somos el tipo de gente que escucha música en vivo, ¿sabes?”. Debido a esa revelación, muchos usuarios han comenzado a señalar que están con ganas de saber qué artista o artistas se presentarán a la boda para dar un show.

La fecha exacta en la que se supo que Travis Kelce y Taylor Swift se comprometieron

Por si te preguntas cuándo exactamente se supo que Travis Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift, pues la respuesta es el martes 26 de agosto de 2025. ¿Dónde ocurrió todo? En el jardín trasero que tiene el atleta en su mansión ubicada en Kansas City y que está valorada en 6 millones de dólares.

Travis Kelce le pidió la mano a Taylor Swift con un anillo que es una pieza vintage que tiene un diamante ovalado. Su valor está entre 675.000 y 1 millón de dólares. (Foto: @taylorswift / Instagram)

