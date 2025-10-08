Si bien Jennifer Lopez está en la etapa de promoción de su nueva película ‘Kiss of the Spider Woman’, también se da el tiempo para hablar sobre temas que no están relacionados a la cinta. Precisamente, hace poco se pronunció acerca de los sentimientos encontrados que tiene a raíz de que sus hijos pronto irán a la universidad.

Según People, todo ocurrió durante su participación en el programa ‘Live with Kelly and Mark’. En ese entonces, el presentador expresó: “¡Hey, los gemelos (refiriéndose a Maximilian David Anthony y a Emme Muñiz)! ¡Tienen 17 años! ¿Puedes creerlo?”. Apenas escuchó eso, la ‘Diva del Bronx’ brindó información relacionada a ellos.

“Es una locura. Hoy visitamos universidades, entre la rueda de prensa y el estreno, y estamos visitando una universidad. Está pasando: se van, se van, y es una locura”, sostuvo Jennifer Lopez, quien después aseguró que está contenta por la experiencia que están viviendo sus hijos.

El selfie que Jennifer Lopez se tomó con su hijo Maximilian David Anthony. (Foto: @jlo / Instagram)

“Es una aventura emocionante”

“Estoy feliz porque recuerdo lo emocionante que fue esa época de mi vida: ‘Estoy decidiendo qué quiero hacer con mi vida’. Es una aventura emocionante, y eso es lo que quiero para ellos. Pero también pienso: ‘¡Voy a estar sola!’”, recalcó.

Jennifer Lopez abrazando a su hija Emme Muñiz. (Foto: @jlo / Instagram)

Ya más adelante, Jennifer Lopez aseguró que una de las metas que ha tenido “desde que nacieron” sus hijos ha sido crear un hogar “al que que quieran volver” luego de que hayan tenido que irse de la casa para construir su futuro.

“Siempre me concentré en eso con ellos”

“Sea lo que sea, lo que creemos los tres juntos, será algo que siempre les hará pensar: ‘Cuando vuelvo a casa, me siento bien. Huele a casa, sabe a casa. Todo’. Y siempre me concentré en eso con ellos. Y siento que lo hemos creado”, precisó. A su vez, señaló que a pesar de que estuvo en una etapa “brutal” hace unos años, todos han sabido encontrar un mejor ritmo desde entonces.

“Pero ahora tienen 17 años y cumplirán 18 en febrero. Se gradúan de la preparatoria en junio y siento que somos muy unidos. Ahora somos tres muy unidos. Han pasado muchas cosas entre nosotros. Tuvimos que conectar, ¿sabes a qué me refiero? Eso cambió las cosas y lo hizo realmente hermoso para nosotros”, sentenció.

Los personajes que interpreta Jennifer Lopez en ‘Kiss of the Spider Woman’

Cabe mencionar que Jennifer Lopez, en ‘Kiss of the Spider Woman’, interpreta a ‘Ingrid Luna’ y a ‘Aurora’ (‘la mujer araña’), personajes que forman parte de la historia que le va contando ‘Luis Molina’ (Tonatiuh) a ‘Valentín Arregui’ (Diego Luna), mientras comparten celda. También es necesario mencionar que ‘JLo’, en la cinta, tuvo el rol de productora ejecutiva.

