El 26 de noviembre no fue un día cualquiera para Jennifer Lopez. Más allá de celebrar el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) junto a toda su familia en su casa en Estados Unidos, vivió uno de los momentos más emocionantes y que se volvió un gran anhelo desde que era niña y crecía en Nueva York, ¿de qué se trata? En su cuenta de Instagram, la cantante y actriz confesó que cuando era pequeña tenía una tradición junto a su madre Guadalupe Rodríguez y sus hermanas Lynda y Leslie y, varios años después, logró cumplir un sueño con el estreno televisivo de su especial musical, ‘The JLO Show: Live in Las Vegas’. En esta nota te cuento más detalles de lo que ella misma confesó y que la llenó de emoción.

El recuerdo de su infancia que se volvió un sueño cumplido

Cuando era niña y pasaba sus días en el barrio de Castle Hill, en el distrito de El Bronx, cada Día de Acción de Gracias no solo preparaban la tradicional cena y agradecían en familia, sino que se sentaban frente al televisor para ver el clásico musical ‘West Side Story’ (1961), soñando con poder cantar, bailar y actuar algún día.

El sueño de la niña de padres puertorriqueños que creció en una familia de clase trabajadora y que inspiró su éxito “Jenny from the Block” se hizo realidad y ella compartió el especial momento desde su cuenta personal donde agregó una serie de fotos actuales con sus seres queridos (incluidos sus hijos Maximilian “Max” David Muniz y Emme Maribel Muniz), preparando la cena y hasta comiendo pastel de calabaza en el sofá.

“Me desperté agradecida, en una casa llena de familia, con mis hijos durmiendo al final del pasillo, de vuelta a casa de la universidad por el fin de semana, y lista para cocinar y participar en todas las tradiciones del día, pero hoy estoy pensando en la más importante de todas: la gratitud (…) Este día siempre ha sido para dar gracias, y nunca había estado tan agradecida por todo el amor que hay en mi vida y por la hermosa vida que comparto con mis seres queridos”, precisó.

Jennifer Lopez vivió un momento especial este 26 de noviembre cuando reunió a toda su familia frente al televisor, al igual que cuando era niña. (Foto: @jlo / Instagram)

Pero lo más emocionante de su escrito fue cuando reveló el gran anhelo que estaba haciendo realidad porque cuando era niña y crecía en Nueva York, “soñaba con este día más que con ningún otro”. “Todos los años, en Acción de Gracias, me sentaba frente al televisor a ver “West Side Story” con mi madre y mis hermanas, y soñaba con que algún día podría cantar, bailar y actuar, y estar allí yo misma (...) Hoy puedo sentarme frente al televisor con mi familia y ver mi propio espectáculo, a la misma hora y el mismo día, así que decir que es un momento que cierra el círculo se queda corto; es un sueño hecho realidad, literalmente".

Este fue, sin dudas, un día “muy especial” para Jennifer Lopez gracias “The JLo Show: Live in Las Vegas”, que se estrenó en Acción de Gracias en CBS y documenta el cierre de su residencia en el Colosseum del Caesars Palace, y ella no puedo contener la emoción.

“Les estoy muy agradecida a todos por acompañarme en este viaje durante todos estos años. Se me llenan los ojos de lágrimas al pensar en todo el amor que hemos podido compartir a lo largo de estos años y en todos los buenos momentos. Todo culmina esta noche. ¡Estamos en el sofá y listos para ver el espectáculo! (…) Los quiero a todos más de lo que puedo expresar con palabras”.

Jennifer Lopez disfrutó del Día de Acción de Gracias comiendo pastel de calabaza en el sofá. (Foto: @jlo / Instagram)

Cómo nació su tradición de ver “West Side Story” en Acción de Gracias

La propia Jennifer Lopez contó detalles durante una conversación con Rachel Zegler el pasado 15 de noviembre en una proyección de “The JLo Show: Live in Las Vegas”.

“Todos los días de Acción de Gracias esperábamos a que pusieran West Side Story (…) De verdad me inspiró a hacer lo que quería hacer, que era cantar, bailar y actuar”. Además, agregó que por aquel entonces hacía falta un poco más de paciencia para ver una película favorita en casa. “Si no habías visto algo en el cine, tenías que esperar a que lo pusieran en televisión (…) Ni siquiera recuerdo la primera vez que lo vi. Debía de tener cuatro o cinco años, era muy pequeña”, según destacan desde People en Español.

“West Side Story” fue estrenada en 1961 y estuvo protagonizada por Natalie Wood y Rita Moreno. Fue la adaptación musical de Broadway de 1957 y narraba una historia sobre el primer amor y las pandillas rivales del Upper West Side de Manhattan.

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