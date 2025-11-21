Lo que empezó como una coincidencia en un evento en México terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la semana: Belinda y Cazzu, frente a frente, sonriendo, abrazándose y posando para las cámaras. Un gesto sencillo, pero contundente, que cambió por completo la narrativa que durante años quiso enfrentarlas.

En lugar de distancia o tensión, mostraron complicidad. Mientras los fotógrafos no dejaban de disparar, las dos artistas conversaron como si hubieran quedado para ponerse al día, demostrando que lo que comparten pesa más que cualquier rumor: ambas conocen de primera mano lo que significa ser el centro del escrutinio por una relación mediática con Christian Nodal.

Belinda se mostró relajada y sonriente durante el evento de la revista CQ, compartiendo un momento inesperado junto a Cazzu. | Crédito: Instagram @belindapop

Pero este momento no nació de la nada. Meses atrás, Cazzu ya había dejado claro que admiraba a Belinda. Durante la promoción de su libro Perreo: Una revolución en México, la argentina dijo que tenía ganas de conocerla y conversar con ella, incluso la llamó “un ícono que va a pasar a la historia”.

Belinda, por su lado, también había mostrado buena vibra: celebró el lanzamiento de Con otra y aplaudió el recibimiento que México le daba a Cazzu.

Belinda le dedicó unas palabras a Cazzu tras el estreno de su nueva canción “Con Otra”. | Crédito: Giorgio Viera / AFP / Instagram Cazzu

Ese respeto público que ambas habían expresado terminó materializándose en una escena que nadie vio venir y que se dio durante un evento de la revista GQ México: dos mujeres que han sido protagonistas de titulares intensos, ahora juntas, relajadas y en paz.

Belinda compartió en Instagram un mensaje profundamente emotivo tras recibir el reconocimiento como Mujer del Año, en el que dejó claro que ese honor no lo veía solo como propio. En lugar de centrarse en sí misma, dedicó sus palabras a “las miles de mujeres anónimas” que sostienen el mundo sin esperar aplauso.

Y con esa química inesperada, ahora la pregunta es obligada: ¿Será este el primer capítulo de una colaboración que nadie imaginó y todos querrían escuchar?

