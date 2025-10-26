Sophie Turner y Chris Martin iniciaron rumores de romance tras ser vistos en lo que habría sido una “cita secreta”, según informó el Daily Mail. La actriz de Game of Thrones, de 29 años, y el cantante de Coldplay, de 48, habrían comenzado a acercarse poco después de terminar sus respectivas relaciones con Peregrine Pearson y Dakota Johnson.

Fuentes cercanas aseguraron que Turner puso fin a su noviazgo con Pearson en septiembre, luego de que la pareja “fuera vista discutiendo” durante una boda. Una semana después de esa supuesta ruptura, Turner habría salido con Martin, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Aunque la conexión entre ambos podría sorprender a muchos, no es la primera vez que sus vidas se cruzan. Durante su matrimonio con Joe Jonas, Turner recibió un mensaje especial de Martin en un episodio de la serie Cup of Joe en 2020. “¡Es Chris Martin!”, exclamó la actriz cuando su entonces esposo le mostró el video.

La actriz terminó recientemente su romance con Peregrine Pearson. (Foto: Sophie Turner / Instagram)

En aquel mensaje, el cantante le dijo: “Este es Chris de Coldplay. Quería decir, en nombre mío y de los miembros aún más guapos de nuestra banda, que tengas el mejor día. Te envío todo mi amor y espero que lo estés pasando de maravilla”.

Turner, emocionada, respondió: “No voy a llorar en cámara”, mientras chocaba la mano de Jonas.

Turner y Jonas se casaron en mayo de 2019, pero anunciaron su separación en septiembre de 2023. “Después de cuatro maravillosos años de matrimonio, hemos decidido mutuamente y de manera amistosa terminar nuestro matrimonio”, expresaron en un comunicado. Además, pidieron respeto a su privacidad y la de sus hijas, Willa y Delphine.

Por su parte, el vocalista de Coldplay puso fin a su relación de ocho años con Dakota Johnson. (Foto referencial: Lionel Bonaventure / AFP)

La actriz oficializó su relación con Peregrine Pearson en octubre de 2023, aunque los rumores de ruptura comenzaron en abril de este año. Por su parte, Chris Martin terminó definitivamente su relación con Dakota Johnson en junio tras ocho años juntos.

Una fuente cercana aseguró a People: “Se siente definitivo esta vez”.

Martin estuvo casado previamente con Gwyneth Paltrow desde 2003 hasta su mediática separación en 2014.

Fuentes cercanas aseguran que esta nueva cercanía podría marcar el inicio de una inesperada etapa sentimental para ambos. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Juntos son padres de Apple y Moses. Ahora, con ambos nuevamente solteros, el interés del público ha crecido ante la posibilidad de un vínculo más cercano.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí