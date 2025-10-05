Para un artista emergente, es sumamente emocionante participar en una gala importante relacionada a la música, pues sería relevante para su trayectoria. Esta alegría la sintió Emiliano Aguilar , hermano de Ángela , pues creía que estaría presente en los premios Billboard que se celebrarán el próximo 23 de octubre, pero dicha felicidad se esfumó rápidamente, pues afirmó que “alguien metió el pie” para que no esté presente.

El rapero mexicano usó su cuenta personal de TikTok para manifestar su molestia y tristeza por dicha situación que le tocó afrontar. Según sus palabras, indicó que una persona le brindo “un ultimátum” a los organizadores de este evento con el propósito de que sea vetado.

Quizás estés preguntándote quién sería dicha persona que realizó este acto de mala fe, pero Emiliano decidió no revelar la identidad, aunque dejó ciertos indicios de quiénes se tratarían.

El rapero mexicano se mostró entusiasmado por su posible presencia en los premios Billboard. Sin embargo, esto no será posible. (Foto: Instagram @emiliano_aguilar.t)

“No voy a decir quién es, pero se pasó de lanza esa persona. Ya sé que la gente va a saber de quién estoy hablando y yo no miento”, dijo Emiliano.

A pesar de que no estará presente en dicha gala, el artista mexicano prometió a sus fanáticos que brindará sus mayores esfuerzos para que su asistencia en otras premiaciones del 2026 esté totalmente asegurada.

“Se los juro que me van a ver en los próximos años en los Billboard, Latin Grammys. En la cima me van a ver a mí”, enfatizó.

A pesar de la frustración, Emiliano prometió a sus fanáticos que estará presente en la próxima gala de los Premios Billboard. (Crédito: @emiliano_aguilar.t/Instagram)

¿Fue su propia familia?

Ante las afirmaciones de Emiliano Aguilar, los usuarios no dudaron en concluir que presuntamente se trataría de su propia familia. Es decir, su padre, Pepe Aguilar , o su hermana, Ángela Aguilar . Incluso, también se menciona a Christian Nodal .

¿Por qué sus seguidores relacionaron estas acusaciones contra la dinastía Aguilar y el artista de 26 años? En caso no estés familiarizado con este tema, te comentaré que el propio Emiliano afirmó que no mantiene una buena relación con su padre y el resto de sus hermanos.

Es más, aseguró que no está recibiendo alguna ayuda y todo lo que está construyendo en su carrera musical es a base de su propio esfuerzo. Sin embargo, esta situación suele afectarle, pero prefiere marcar distancia con su familia.