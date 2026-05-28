VIENA.- Un hombre que admitió haber planeado un ataque contra un concierto de Taylor Swift en Viena hace casi dos años se disculpó ante un tribunal austríaco antes del veredicto en su juicio.

El plan de ataque contra el concierto fue frustrado, pero las autoridades austríacas cancelaron de todas formas las tres presentaciones de Swift en agosto de 2024.

El acusado, un ciudadano austríaco de 21 años conocido únicamente como Beran A., de acuerdo con las normas de privacidad de Austria, enfrenta cargos que incluyen delitos terroristas y pertenencia a una organización terrorista.

Su abogada defensora señaló que se declaró culpable de los cargos relacionados con el plan contra el concierto durante el primer día del juicio el mes pasado. Podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

Presuntamente, Beran A. planeaba atacar a personas fuera del Estadio Ernst Happel con cuchillos o explosivos caseros. Decenas de miles de fans de Taylor Swift, conocidos como Swifties, habían viajado a Austria para asistir a las presentaciones de la gira Eras Tour de la cantante estadounidense, que batió récords. Devastados por las cancelaciones, muchos se reunieron en el centro de Viena para intercambiar pulseras de la amistad y lamentarse por las suspensiones.

También se alega que Beran A. estableció contactos con otros miembros del grupo Estado Islámico antes del ataque planeado. Los fiscales han indicado que hablaron de comprar armas y fabricar bombas, y que el acusado también intentó comprar armas ilegalmente en los días previos a la presentación, además de jurar lealtad al grupo armado.

Está siendo juzgado junto con Arda K., cuyo nombre completo tampoco se ha hecho público. Ellos, junto con un tercer hombre que fue arrestado y permanece en detención preventiva en Arabia Saudí, presuntamente planearon llevar a cabo ataques simultáneos en Arabia Saudí, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos durante el Ramadán de 2024 en nombre del EI.

Solo Beran A. fue acusado en relación con el plan contra el concierto. Se declaró no culpable de los cargos vinculados al plan de ataques simultáneos.

En los alegatos finales del jueves ante el tribunal estatal en Wiener Neustadt, al sur de Viena, los fiscales pidieron la condena de los hombres, informó la Agencia de Prensa de Austria.

La abogada defensora de Beran A., Anna Mair, le dijo al tribunal que su cliente “no era un cerebro ideológico”.

En unas breves palabras finales ante el tribunal antes de que este suspendiera la sesión para deliberar el veredicto, Beran A. afirmó: “Solo quisiera decir que lo lamento”.