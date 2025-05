Terry Crews, que ha trabajado en series y películas de acción y comedia, actualmente se desempeña como presentador de ‘America’s Got Talent’, un reality show estadounidense donde los participantes muestran su talento. Si bien muchos usuarios dicen que es cuestión de tiempo para que él se siente en la mesa de los jueces, él ha declarado que no se ve siendo parte de ese equipo. ¿Por qué? Pues la razón la conocerás en las siguientes líneas.

En la reciente alfombra roja celebrando la histórica temporada número 20 del mencionado programa, el también exjugador de fútbol americano conversó con People sobre el rol que tiene en el reality. Por si no lo sabías, él llegó al mismo en la temporada 14 (2019) y considera que el estar ahí “es un sueño hecho realidad”.

A Terry Crews realmente le gusta el rol que tiene en ‘America’s Got Talent’. Lo disfruta. Se siente cómodo. Por eso sostuvo que el ser juez no está en sus planes. “Eso no es lo mío. O sea, soy el guardaespaldas del talento al cien por cien porque cuando veo a toda la gente que pasa por aquí, simplemente me recuerdan a mí”, dijo. “Recuerdo estar sentado en Michigan un día, rezando para que, si me vacunaban, pudiera ir a Los Ángeles y lograrlo, y me recordaron todo lo que he pasado. Así que lo protejo y los observo”, agregó.

Terry Crews es un actor, presentador de televisión y exjugador de fútbol americano estadounidense, destacado por su participación en películas de acción y comedia. (Foto: John Parra / Getty Images for Cadillac F1)

El apoyo que les brinda a los participantes

Más adelante, el actor indicó que brinda apoyo a los concursantes, sin importar lo bien o mal que les haya ido en el escenario. “Soy su consejero cuando entran. Les doy buenos consejos cuando salen. Si no les fue bien, los consuelo. Me encanta eso”, remarcó.

Terry Crews nació el 30 de julio de 1968 en Flint, Michigan, Estados Unidos. (Foto: Paul Archuleta / Getty Images)

Cabe mencionar que si bien Terry Crews no se ve siendo juez ‘America’s Got Talent’, sí tiene una idea de quién sería un buen juez junto a Simon Cowell, Howie Mandel, Sofía Vergara y Mel B. “Creo que Chris Rock sería un gran juez. Sabe de humor, pero también de entretenimiento”, aseveró. Si planeas ver la nueva temporada del programa, te informo que se estrenará este martes 27 de mayo a las 8:00 pm, hora del este, en NBC.

Las producciones que hicieron que Terry Crews ganara mucha popularidad

Terry Crews dio un gran salto a la fama con la comedia de situación ‘Todo el mundo odia a Chris’, pero también es necesario indicar que es muy conocido por su papel de ‘Terry Jeffords’ en la serie ‘Brooklyn Nine-Nine’. También ha tenido actuaciones memorables en cintas de acción como ‘Los Indestructibles’ y comedias como ‘¿Y dónde están las rubias?’.