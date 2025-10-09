Probablemente, consideras que las celebridades más importantes de la música y el cine no tienen problemas en sus vidas, pues cuentan con grandes fortunas y una gran fama, pero no todo sería maravilloso como piensas, ya que a menudo les suele faltar “algo”. Un claro ejemplo es Jennifer Aniston , la actriz estrella de la exitosa serie ‘Friends’, quien no tuvo la posibilidad de formar una familia -por ahora-, a pesar de los intentos que realizó.

La celebridad de 56 años se quiso pronunciar sobre este duro momento que ha perseguido desde hace 20 años. En una entrevista concedida a ‘Harper’s Bazaar’, Jennifer expresa que no fue fácil lidiar ante los comentarios que insinuaban su “adicción al trabajo”.

“No sabían mi historia, ni lo que había pasado durante los últimos 20 años para intentar formar una familia, porque no salgo y les cuento mis problemas médicos. Sí me afecta, soy solo un ser humano. Todos somos seres humanos. Por eso pensé: ‘¿Qué demonios?’”, precisó.

Jennifer Aniston es una actriz, comediante, directora y productora de cine estadounidense. (Foto: Michael Buckner / Variety vía Getty Images) / Michael Buckner

Ante estas opiniones, Jennifer pensó en un principio confrontar a todos sus críticos, pero determinó que no era necesario, pues bastaba que su círculo más cercano supiera la realidad de las cosas.

“Por supuesto, hay momentos en los que siento esa sensación de justicia, cuando se ha dicho algo que no es cierto y necesito corregir el error. Y entonces pienso: ‘¿De verdad? Mi familia conoce mi verdad, mis amigos conocen mi verdad’“, declaró.

La actriz comentó que tuvo que lidiar con la presión social de ser mamá a lo largo de varias décadas. (Foto: Apple TV+)

Su Fecundación In Vitro sin éxito

Te comentaré que la protagonista de ‘The Morning Show’ realizó todos los esfuerzos posibles por convertirse en mamá, pero sin éxito. Para la actriz, fueron “momentos muy difíciles” entre el periodo que comprende entre sus 30 y 40 años.

“El camino de tener un bebé fue un reto para mí. Si no hubiera pasado por eso, nunca habría llegado a ser quien estaba destinada a ser. Estaba intentado quedar embarazada”, fueron sus declaraciones a Allure en el 2022.

Jennifer Aniston recuerda que, en esos años, recurrió a la Fecundación In Vitro (FIV) , tomaba tés chinos y otras opciones para cumplir el sueño de ser madre. Sin embargo, con su edad actual, es una posibilidad más lejana.

“Habría dado lo que fuera si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. El barco ya zarpó, pero no me arrepiento en lo absoluto”, dijo.