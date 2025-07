Jennifer Lopez está dejando mucho más que aplausos tras su paso por España. En medio de su deslumbrante gira ‘Up All Night’, que ha revolucionado ciudades como Pontevedra, Cádiz, Fuengirola y Madrid, la artista sorprendió a sus seguidores con un mensaje en Instagram tan íntimo como enigmático.

“Amar - Creer - Educar - Unir - Resistir”, escribió al inicio del post. Acompañando su reflexión, JLo compartió un poderoso poema de Loryn Brantz sobre el amor, la fe, la educación, la comunidad y la alegría como actos de resistencia. Pero lo que más llamó la atención fue su despedida: “Soy tu colibrí. Ahora y siempre. Te amo 💕”.

Jennifer Lopez reflexionó sobre el amor, la fe y la alegría como actos de resistencia en medio de un mundo convulsionado. | Crédito: AFP

El mensaje, cargado de emoción y con un tono profundamente personal, ha generado especulaciones entre fans que intentan descifrar a quién iba dirigido. ¿Una dedicatoria a su público español? ¿Un guiño a alguien especial fuera del escenario?

Lo cierto es que JLo ha vuelto a posicionarse como un faro de energía positiva en un mundo sacudido por tensiones globales. “Estando de gira cada noche sintiendo todo el amor, la alegría y la comunidad… no puedo evitar pensar en el mundo, en cómo está y en cuánto necesitamos amor, alegría, música, fe y a los demás”, escribió, dejando claro que, más allá del espectáculo, busca entregar un mensaje.

Jennifer Lopez dejó un mensaje enigmático durante su gira por España que termina con la frase: “Soy tu colibrí. Te amo”. | Crédito: Instagram jlo

A sus 56 años, Jennifer Lopez no solo deslumbra por su estado físico y sus coreografías imposibles, sino por su capacidad de conectar emocionalmente con miles de personas. Vestida con un body plateado de lentejuelas, botas XL, gorra a juego y una cazadora dorada con maxi hombreras, la artista ha brillado en cada ciudad que pisa.

Ahora se prepara para conquistar Barcelona en el Palau Sant Jordi y cerrar su paso por España con conciertos en Bilbao y Tenerife. Después, continuará su gira por países como Italia, Turquía, Polonia, Egipto y Emiratos Árabes.

Próximos conciertos de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez se prepara para una intensa agenda de conciertos en 2025, marcando su regreso a los escenarios tras un período de pausa.

Su gira Up All Night: Live in 2025 la llevará por diversas ciudades de Europa y Asia durante el verano, y culminará con una residencia en Las Vegas a finales de año.

15 de julio : Barcelona, España

: Barcelona, España 16 de julio : Bilbao, España

: Bilbao, España 20 de julio : Budapest, Hungría

: Budapest, Hungría 21 de julio : Lucca, Italia

: Lucca, Italia 23 de julio : Serik, Turquía

: Serik, Turquía 25 de julio : Varsovia, Polonia

: Varsovia, Polonia 27 de julio : Budapest, Hungría

: Budapest, Hungría 29 de julio : Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

: Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 30 de diciembre : Paradise, NV

: Paradise, NV 31 de diciembre : Paradise, NV

: Paradise, NV 2 de enero : Paradise, NV

: Paradise, NV 3 de enero : Paradise, NV

: Paradise, NV 6 de marzo : Paradise, NV

: Paradise, NV 7 de marzo : Paradise, NV

: Paradise, NV 13 de marzo : Paradise, NV

: Paradise, NV 14 de marzo: Paradise, NV

