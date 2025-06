Jennifer Aniston se ha ganado un nombre en el mundo de la actuación a base de mucho esfuerzo y dedicación. Hoy poy hoy es una de las grandes estrellas del mundo. El tema es que, debido a que ha estado involucrada en bastantes trabajos, ha llegado a tener una lucha por encontrar tiempo para ella misma. Sobre eso justamente se animó a hablar hace poco.

En una entrevista exclusiva con People, la actriz de 56 años reflexionó sobre lo que hace para mantener un equilibrio entre su vida laboral y personal. La tarea, claramente, no es algo fácil de hacer para ella, pero se mantiene firme hasta conseguir lo que desea.

“Me obligo a intentar tomarme algún tiempo para viajar y no trabajar”

“Soy un poco adicta al trabajo, así que me obligo a intentar tomarme algún tiempo para viajar y no trabajar”, aseguró la artista. “Es muy importante, lo sé, pero no soy buena en eso. Al final, nuestro trabajo produce cada vez menos resultados si trabajas tanto que no tienes experiencias de vida maravillosas”, agregó.

Jennifer Aniston, en la década de 1990, se ganó el reconocimiento mundial interpretando a Rachel Green en la serie de televisión ‘Friends’. (Foto: Michael Buckner / Variety vía Getty Images)

A raíz de su gran talento para la actuación, Jennifer Aniston puede decir que no le faltó trabajo; sin embargo, es consciente que no toda la atención debe estar en la vida laboral. “Estoy tratando de tomármelo con calma, porque fueron unos años de trabajo realmente intensos”, recalcó.

Jennifer Aniston es una actriz estadounidense ganadora de premios Emmy, Globo de Oro y SAG. (Foto: Michael Buckner / Variety vía Getty Images)

“Estoy intentando desesperadamente aprender a crear esas respuestas automáticas cuando llegan correos electrónicos y mensajes de texto, donde dice: ‘Estaré ausente para siempre. Pero llámame en diciembre, volveré’”, indicó más adelante entre risas.

La carrera de Jennifer Aniston como actriz

A raíz del deseo que espera hacer realidad Jennifer Aniston, consideramos oportuno repasar su carrera como actriz. De acuerdo al ya mencionado medio, ella, tras graduarse de una escuela secundaria de artes escénicas en New York, protagonizó algunas producciones Off-Broadway. Además, participó en programas de televisión, antes de su debut en la pantalla grande con ‘Leprechaun’ de 1993.

Cómo olvidar su paso por la exitosa serie ‘Friends’, que duró desde 1994 a 2004, interpretando el papel de ‘Rachel Green’. Lo curioso es que durante esa etapa también participó en películas, como ‘My Affection’ (1998), ‘Office Space’ (1999), ‘The Good Girl’ (2002), ‘Bruce Almighty’ (2003) y ‘Mi novia Polly (2004).

Tras el final de ‘Friends’, Jennifer Aniston protagonizó otros proyectos cinematográficos, como ‘Marley & Me’ (2008), ‘He’s Just Not That Into You’ (2009), ‘Just Go with It’ (2011), ‘We’re the Millers’(2013), ‘Cake’ (2014), ‘Dumplin’ (2018) y ‘Murder Mystery’ (2019) con su secuela de 2023. Por último, tengamos en cuenta que actualmente protagoniza ‘The Morning Show’ de Apple TV+, cuya cuarta temporada se estrenará a finales de este 2025.

