Cardi B se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida personal y profesional. La rapera ganadora del Grammy confirmó que está esperando un bebé con su pareja, el jugador de la NFL Stefon Diggs, actual wide receiver de los New England Patriots.

“Estoy emocionada, estoy feliz”, dijo la cantante estadounidense de raíces dominicanas en una entrevista con la televisora CBS.

El anuncio puso en el foco mediático al deportista que, además de ser conocido por su talento en la cancha y por el famoso “Minneapolis Miracle” con los Vikings en 2017, ha amasado una impresionante fortuna a lo largo de su carrera. Su patrimonio lo posiciona como una de las estrellas más consolidadas de la liga.

¿CUÁL ES EL PATRIMONIO NETO DE STEFON DIGGS?

Según Celebrity Net Worth, Diggs cuenta con una fortuna estimada de US$60 millones. Su poder económico proviene tanto de los contratos multimillonarios que ha firmado a lo largo de su trayectoria en la NFL, como de sus ingresos por patrocinios.

En su paso por equipos como los Minnesota Vikings, los Buffalo Bills, los Houston Texans y, actualmente, los New England Patriots, Diggs ha conseguido acumular más de US$137 millones en salarios profesionales.

Hay que mencionar que, de acuerdo con el mismo portal, la rapera tiene una fortuna de US$80 millones.

CONTRATOS Y GANANCIAS DE STEFON DIGGS EN LA NFL

2015 : debutó en la NFL con un contrato de novato de cuatro años y US$2.5 millones con los Vikings.

: debutó en la NFL con un contrato de novato de cuatro años y US$2.5 millones con los Vikings. 2018 : firmó una extensión de contrato con Minnesota por US$ 72 millones .

: firmó una extensión de contrato con Minnesota por US$ . 2020 : fue traspasado a los Buffalo Bills, donde renovó en 2022 por US$ 96 millones .

: fue traspasado a los Buffalo Bills, donde renovó en US$ . 2024 : pasó a los Houston Texans con un acuerdo único de US$22.5 millones.

: pasó a los Houston Texans con un acuerdo único de US$22.5 millones. 2025: firmó con los Patriots un contrato de tres años por US$69 millones, incluyendo US$26 millones garantizados.

Estas cifras lo han colocado entre los jugadores de la NFL mejor pagados de su generación, según Forbes, con apariciones en la lista de deportistas con mayores ingresos a nivel global.

STEFON DIGGS Y SU RELACIÓN CON CARDI B

Nacido el 29 de noviembre de 1993 en Maryland, Stefon Diggs creció en una familia de tradición deportiva. Sus hermanos menores, Trevon y Darez, también son jugadores de fútbol americano.

En su vida privada, Diggs es padre de Nova, su hija nacida en 2016. En septiembre de 2025, se hizo pública su relación con Cardi B, quien se divorció en julio de 2024 del rapero Offset, con quien tiene tres hijos. La rapera anunció que tendrá su cuatro hijo, el primero en común con Diggs y aseguró que viven un momento de plenitud: “Mi novio y yo nos apoyamos mucho. Estamos en la misma etapa profesional y siento que somos geniales juntos”.

