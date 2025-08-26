Sting enfrenta una nueva batalla legal con sus excompañeros de ‘The Police’, Andy Summers y Stewart Copeland, quienes lo acusan de deberles millones de libras en regalías. El cantante, de 73 años, recibió una notificación judicial del Tribunal Superior de Londres, donde también figura su empresa, Magnetic Publishing Limited, como parte del caso.

Según The Sun, el reclamo por daños es “sustancial” y llega tras años de tensas disputas legales.

Una fuente reveló: “esto se venía gestando desde hace tiempo. Los abogados intentaron varias veces llegar a un acuerdo extrajudicial, pero no fue posible. Andy y Stewart decidieron que no había otra opción que ir a juicio. Dicen que se les deben millones en regalías perdidas”.

El caso se presentó en el Tribunal Superior de Londres, donde también figura la empresa del cantante, Magnetic Publishing Limited. (Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

El caso aparece en el registro del Tribunal Superior bajo la categoría de “contratos y acuerdos comerciales generales”.

Sting figura como demandado con su nombre real, Gordon Matthew Sumner. Según informes, el músico recibe alrededor de 550.000 libras al año solo por las regalías de ‘Every Breath You Take’, uno de los mayores éxitos de la década de los 80; sin embargo, Summers y Copeland aseguran que nunca se les reconoció como coautores de la canción ni se les pagó lo correspondiente.

‘The Police’ se formó en Londres en 1977 y alcanzó la fama con su segundo álbum, ‘Reggatta de Blanc’, el primero de cuatro discos consecutivos en liderar las listas. Consiguieron cinco sencillos número uno en el Reino Unido y un número uno en Estados Unidos con ‘Every Breath You Take’. La banda se separó en 1984 tras años de conflictos internos.

La banda, formada en 1977 y separada en 1984 tras años de tensiones internas, se reunió en 2007 para una exitosa gira mundial que recaudó casi 300 millones de libras. (Foto: John Rodgers / Redferns vía Getty Images) / John Rodgers

Copeland, fundador del grupo, había invitado a Sting tras ver su talento en la banda Last Exit. Luego sumaron al guitarrista Andy Summers, pero desde el inicio hubo tensiones internas.

El propio Sting lo reconoció: “no fuimos a la misma escuela ni crecimos en el mismo barrio. Nunca fuimos una tribu. Nos importaba mucho la música y todos éramos personalidades fuertes. Nadie iba a dejarse dominar. Peleábamos por todo”.

Esas diferencias terminaron por desgastar al grupo. Durante la grabación de su último disco, ‘Synchronicity’, los problemas eran tan graves que llegaron a grabar sus partes por separado. Después de la separación, Sting inició una exitosa carrera como solista, mientras los conflictos personales salían a la luz en entrevistas y bromas sarcásticas.

Tras la disolución de The Police, Sting inició una exitosa carrera como solista que lo consolidó como un ícono de la música. (Foto: Robin Little / Redferns vía Getty Images)

En 2007, ‘The Police’ volvió a reunirse para una gira mundial que duró hasta 2008. Este reencuentro fue un éxito rotundo, con 151 conciertos en todo el mundo y una recaudación de 292 millones de libras.

Andy Summers lo recordó así en 2022: “la gira de reunión de 2007 fue un gran pago para todos nosotros, algo increíble: el dinero más grande que he ganado. Vendimos todas las entradas en cada estadio del mundo. Y odio decirlo… bueno, en realidad no lo odio: creo que fui el guitarrista mejor pagado del mundo durante esa gira”.

The Police: éxito y disolución de una banda legendaria

The Police fue un trío de rock británico formado en 1977 en Londres. La banda estaba compuesta por Sting (voz principal y bajo), Andy Summers (guitarra) y Stewart Copeland (batería). Su ascenso fue meteórico, lanzando cinco álbumes de estudio entre 1978 y 1983 y convirtiéndose en una de las bandas más populares de la época.

La banda alcanzó un éxito comercial masivo con una serie de sencillos y álbumes icónicos. Su tercer álbum, Zenyatta Mondatta (1980), incluyó los éxitos mundiales “Don’t Stand So Close to Me” y “De Do Do Do, De Da Da Da”; sin embargo, fue Synchronicity (1983) el álbum que los catapultó al estrellato global, con canciones como “Every Breath You Take”, que se convirtió en un himno generacional. Otros éxitos notables incluyen “Roxanne”, “Message in a Bottle” y “Every Little Thing She Does Is Magic”.

A pesar de su éxito, las tensiones internas entre los miembros del grupo comenzaron a surgir. Las diferencias creativas y los egos llevaron a la banda a un hiato indefinido en 1984, tras una gira mundial. Aunque no hubo un anuncio oficial de separación, cada miembro se centró en sus proyectos en solitario, lo que puso fin a su colaboración.

The Police se reunió brevemente en 2007 para una exitosa gira mundial conmemorando el 30 aniversario de su formación. La gira finalizó en 2008, marcando lo que fue su despedida definitiva de los escenarios.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí