Justin Bieber, a sus 31 años, puede decir que ha tomado muchas decisiones. Obviamente, algunas más importantes que otras y, sin duda, una de las más relevantes, fue elegir con quién quería pasar el resto de su vida. Él, en 2018, aceptó que Hailey Bieber se convirtiera en su esposa y hace poco ha asegurado que eso fue “lo más inteligente” que ha hecho. Sí, para el artista, casarse con ella no se compara con nada.

La revelación del intérprete de ‘Sorry’ se llevó acabo durante una entrevista que mantuvo con Vogue y que fue publicada el 20 de mayo. En aquella conversación, el cantante dejó en claro que, a lo largo de su vida, ha hecho muchas cosas tontas, pero el casarse con Hailey no es una de ellas.

Para ser más exactos, dijo: “He hecho muchas cosas tontas en mi vida, pero lo más inteligente que he hecho fue casarme con Hailey”. Pero no creas que solo eso manifestó sobre su esposa, quien es la madre de su hijo, Jack Blues Bieber, que nació en agosto de 2024.

Justin Bieber y Hailey Bieber comenzaron su relación sentimental en 2016. Luego de un corto tiempo de noviazgo, se casaron en 2018.

“Hace que ser madre y esposa parezca fácil”

También se refirió a las críticas en línea que constantemente recibe ella. “Está en el punto de mira y atrae la atención gracias a su natural talento para el estilo, los negocios, el arte y la moda. Y por cómo hace que ser madre y esposa parezca fácil”, recalcó.

Justin Bieber y Hailey Bieber se dieron el "sí" en una ceremonia civil en New York. Luego, en 2019, celebraron su matrimonio con una fiesta en Carolina del Sur.

Es necesario mencionar que Hailey Bieber, al igual que su pareja, habló con Vogue y ahí declaró que ha “luchado muy duro para intentar que la gente me entienda, o sepa quién soy, o me vea como soy. Y a veces la gente simplemente no quiere”.

Después añadió que cada vez que intenta “corregir una narrativa”, la acusan de mentir. A raíz de ello, no le ha quedado de otra que adoptar la filosofía de su esposo al lidiar con el escrutinio público. “He aprendido muchísimo de Justin, la verdad. Lleva haciendo esto literalmente desde niño y ha tenido que enfrentarse al mayor escrutinio que conozco. Me decía: ‘Cariño, confía en mí, he pasado por esto muchísimas veces. No vas a ganar. No hay victoria posible’”, aseveró la fundadora de Rhode, de 28 años.