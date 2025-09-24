Cuando se habla sobre las grandes estrellas de Hollywood, definitivamente se tiene que mencionar a Leonardo DiCaprio, ya que es uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Precisamente, su gran capacidad para interpretar personajes se vio reflejada en su más reciente película ‘One Battle After Another’, pero aquí no nos vamos a centrar en eso, sino en el hecho de que él hace poco reveló que le sugirieron que cambiara su nombre a Lenny Williams al inicio de su carrera. ¿Por qué? Pues eso lo descubrirás en las siguientes líneas.

El artista de 50 años fue el gran invitado del último episodio del pódcast ‘New Heights’, donde pudo conversar con los hermanos Jason y Travis Kelce. Justo mientras dialogaban, el recordado ‘Jack Dawson’ en ‘Titanic’ habló sobre un hecho relacionado a sus comienzos en la actuación que muy pocos sabían.

“Por fin conseguí un agente. Dijeron: ‘Tu nombre es demasiado étnico’”, recordó Leonardo DiCaprio. “Les dije: ‘¿Qué quieres decir? Es Leonardo DiCaprio’. Me respondieron: ‘No, demasiado étnico. Nunca te van a contratar. Tu nuevo nombre es Lenny Williams’”, agregó.

Leonardo DiCaprio es un actor y productor de cine estadounidense. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

¿Cuántos años tenía cuando escuchó esa sugerencia?

Según indicó, cuando escuchó esa sugerencia tenía unos 12 o 13 años. Además, resaltó que “Williams’ proviene de su segundo nombre: Wilhelm. “Y mi papá (George DiCaprio) vio su foto, la rompió y dijo: ‘Sobre mi cadáver’”, aseguró después. Por si no lo sabías, el linaje DiCaprio proviene de inmigrantes italianos y el padre de Leonardo es un artista de performance y escritor.

“Recuerdo hacer audiciones de muy joven”

Tras haber contado todo ello, Leonardo DiCaprio señaló que no lo contrataron de inmediato cuando era niño. “Recuerdo hacer audiciones de muy joven. Era como un actor infantil. Mi hermanastro era actor, y había agentes de actores que te reclutaban como ganado. Yo bailaba break dance. A veces bailaba break dance por dinero en la calle. Ah, sí. Tenía el pelo estilo step”, dijo.

Leonardo DiCaprio nació el 11 de noviembre de 1974 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

También manifestó que otros bailarines de breakdance consiguieron agentes. “Recuerdo haberle dicho a mi papá: ‘Esto es horrible’. Volví y lo volvieron a hacer. ‘Sí. Sí. No. No’. Solo recuerdo que mi papá canta: ‘Algún día tendrás tu momento, hijo. Sigue así. Sigue así’”, añadió.

Su progenitor, evidentemente, no se equivocó, ya que más adelante hizo un excelente trabajo en ‘Titanic’ interpretando a ‘Jack Dawson’ y posteriormente protagonizó otras grandes películas, razón por la cual ha llegado a tener cinco nominaciones al Oscar. De todas ellas, solo una vez se quedó con la estatuilla: fue en la categoría ‘Mejor Actor’ por su papel (‘Hugh Glass’) en la cinta ‘The Revenant’.

Películas destacadas de Leonardo DiCaprio

‘This Boy’s Life’ (1993)

‘What’s Eating Gilbert Grape’ (1993)

‘Romeo + Juliet’ (1996)

‘Titanic’ (1997)

‘The Beach’ (2000)

‘Catch Me If You Can’ (2002)

‘Gangs of New York’ (2002)

‘The Aviator’ (2004)

‘Blood Diamond’ (2006)

‘The Departed’ (2006)

‘Shutter Island’ (2010)

‘Inception’ (2010)

‘Django Unchained’ (2012)

‘The Great Gatsby’ (2013)

‘The Wolf of Wall Street’ (2013)

‘The Revenant’ (2015)

‘Once Upon a Time in Hollywood’ (2019)

‘Don’t Look Up’ (2021)

