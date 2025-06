Sarah Jessica Parker, debido a que tiene una carrera brillante como actriz, goza de mucha popularidad, sobre todo por su papel de ‘Carrie Bradshaw’ en la serie ‘Sex and the City’, razón por la cual cuando ella está en la calle y sus fans lo notan, no dudan en pedirle fotos. Lo curioso es que la artista rechaza tomarse selfies con ellos. ¿Por qué? Pues eso vamos a profundizar aquí.

Resulta que la actriz fue recientemente entrevistada en The Howard Stern Show y ahí ella abordó el tema en cuestión, contando una experiencia que vivió no hace mucho, donde adoptó un comportamiento inesperado para muchas personas.

“Esto es lo que he estado intentando hacer, porque estuve en el aeropuerto el viernes”, comenzó diciendo. “Una mujer se me acercó y no me saludó, solo me dijo: ‘¿Puedo tomarte una foto?’. Y yo le dije: ‘Ni siquiera nos conocemos. Ni siquiera te presentaste. ¿Cómo te llamas?’”, agregó.

Sarah Jessica Parker, eventualmente, reveló que la fanática se llamaba Julie y que le sugirió que conversaran en lugar de tomarse una foto. “Te garantizo que será mucho más significativo”, recordó haberle indicado. Y, tras hacer lo que había realizar en ese momento, compartió un momento con la fan.

Sarah Jessica Parker nació el 25 de marzo de 1965 en Nelsonville, Ohio, Estados Unidos. (Foto: Marc Piasecki / WireImage / Getty Images)

A raíz de la situación revelada, Howard Stern expresó: “Es como si fueras una maestra de escuela enseñando a todos cómo comportarse. Es j*didamente molesto, ¿no?”. Apenas escuchó eso, la actriz aseguró que para ella no era molesto, pero que sí puede llegar a ser aterrador cuando los fans intentan inmediatamente capturar una foto de ella.

Sarah Jessica Parker saltó a la fama al interpretar el rol de ‘Carrie Bradshaw’ en la serie televisiva ‘Sex and the City’, por la que ganó cuatro Globos de Oro y dos Emmy, entre otros premios. (Foto: Cindy Ord / Getty Images for SiriusXM)

Lo que prefiere y se debe respetar

“La cuestión es que prefiero eso (conversar) a que alguien se me acerque con la cámara lista y me pregunte mientras dispara”, recalcó. “Siempre me sobresalto. Prefiero mucho más tener una conversación, que alguien se me acerque y me diga: ‘Quizás este no sea tu mejor momento, me llamo Verónica, estoy aquí y me emociona verte’”, señaló después. A continuación podrás apreciar la entrevista, si así lo prefieres.

Sarah Jessica Parker quiere esto para sus hijos en el tema laboral

Tengamos en cuenta que esta no es la primera vez que Sarah Jessica Parker revela ciertos aspectos de su vida. El mes pasado, durante su aparición en The E! News Sitdown con Bruce Bozzi, ella explicó que quiere que sus hijos (James Wilkie Broderick, Tabitha Hodge y Marion Loretta Elwell: todos con su esposo Matthew Broderick) se sientan atraídos por trabajos que los inspiren.

“Quieres que se dediquen a cosas emocionantes, desafiantes, difíciles y gratificantes, y que, en última instancia, puedan cuidar de sí mismos, mantenerse emocional y económicamente, y que puedan estar en el mundo y ser personas confiables para sí mismos y para los demás. Y así hablamos del trabajo”, sostuvo en ese entonces.

Las producciones relacionadas a ‘Sex and the City’

La serie original: ‘Sex and the City’ (1998-2004)

Dos películas (‘Sex and the City’ de 2008 y ‘Sex and the City 2’ de 2010)

La serie precuela: ‘The Carrie Diaries’ (2013-14)

La serie de continuación: ‘And Just Like That...’ (2021-presente)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí