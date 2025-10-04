Debido a la fama mundial que posee, las declaraciones de Miley Cyrus siempre acaban siendo tema de conversación para muchas personas. Es por eso que anteriormente te informé que reveló el motivo por el que aún tiene el vestido que usó en su primera cita con su exesposo Liam Hemsworth. Ahora te comento que hizo una reflexión sobre las críticas que recibió en su momento. Para que descubras lo que dijo, lee esta nota.

No vayas a creer que manifestó todo en una conferencia de prensa. La verdad es que lo hizo en una entrevista que tuvo con CBS Sunday Morning. La artista realmente no tuvo ningún problema en abordar el tema de las reacciones negativas que enfrentó.

“Supongo que fui la primera persona en ser cancelada”, manifestó Miley Cyrus, quien se convirtió en una figura controvertida en la cultura pop cuando pasó de ser una niña famosa en ‘Hannah Montana’ (la exitosa serie de Disney Channel) a una adulta.

“Bueno, la verdad es que no me di cuenta hasta que fui mayor de lo brutal que era, porque supongo que era un gran reto para otros. Pero para mí, fue una buena experiencia. Parecía divertido, y lo fue”, indicó después la actriz y cantante, quien recibió críticas por diferentes motivos: desde sujetar un poste en un camión de helados durante una actuación en los Teen Choice Awards de 2009 hasta por un video filtrado de ella fumando de un bong al año siguiente.

También se enfrentó a las reacciones negativas a raíz de su cambio de imagen para la era Bangerz de 2013, el video musical de ‘Wrecking Ball’ y el hecho de que cantara canciones como ‘We Can’t Stop’ (por letras sobre el consumo de drogas y alcohol).

“Jamás miraría a alguien de veintitantos desde mi perspectiva”

“No fue hasta que crecí que me di cuenta de lo duras que eran las críticas y, bueno, simplemente... ahora, estando donde estoy, jamás miraría a alguien de veintitantos desde mi perspectiva. Así que creo que fue eso. Pero en ese momento, fue increíble”, recalcó.

