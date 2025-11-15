La relación entre Jennifer Aniston y Jim Curtis sigue avanzando con solidez. Según informó una fuente a PEOPLE, la actriz de 56 años y el hipnoterapeuta de 50 continúan disfrutando de su tiempo juntos desde que fueron vinculados por primera vez a inicios de este año.

El informante señaló que “su relación es diferente”, y afirmó sobre Aniston: “Ella está muy emocionada por esto”.

Además, explicó que la actriz siente una profunda admiración por Curtis.

“Es evidente que ella lo admira. Habla de que él tiene una energía increíble, y le encanta lo que él hace para ganarse la vida, porque realmente ayuda a las personas, incluida ella misma”, añadió.

La fuente también destacó que Curtis es “amable y centrado”, algo que, según dice, aporta mucha tranquilidad a la vida de Aniston.

“Ella actúa como si se sintiera muy segura con él. Está realmente en un gran momento”, comentó, resaltando lo importante que es esa estabilidad para la actriz.

Aniston admira profundamente la energía y el trabajo de Curtis, a quien describe como alguien que ayuda a muchas personas. (Foto: @jenniferaniston / Instagram)

Ambos comparten intereses y hábitos similares, lo que fortaleció aún más su conexión.

“A los dos les gustan los pequeños rituales y momentos que los conectan. Ambos están interesados en el simbolismo”, afirmó el ‘insider’, describiendo la sintonía que existe entre la pareja.

Aniston y Curtis fueron fotografiados juntos por primera vez en julio mientras navegaban en un yate. Desde entonces, Curtis acopañó a la actriz a distintos eventos, incluidos un lanzamiento de LolaVie y el estreno de la cuarta temporada de The Morning Show en Nueva York.

A principios de este mes, Aniston hizo oficial la relación en Instagram al dedicarle un mensaje por su cumpleaños número 50, compartiendo una foto en blanco y negro donde aparecen abrazados.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Te atesoro ❤️”, escribió la actriz junto a la imagen.

Tras meses de rumores, la actriz hizo oficial el romance en Instagram y él ya la acompaña a eventos públicos. (Foto: Chris Delmas / AFP) / CHRIS DELMAS

En una reciente entrevista con Elle, donde fue reconocida como una de las Women in Hollywood 2025, Aniston habló sobre Curtis.

“La hipnosis es una de las muchas cosas que él hace”, explicó. “Él es bastante extraordinario y ayuda a muchas, muchas personas. Es muy especial, muy normal y muy amable, y quiere ayudar a las personas a sanar, superar su trauma y estancamiento para alcanzar claridad”.

“Es algo hermoso a lo que dedicar tu vida”, agregó la estrella de ‘Friends’.

Quién es Jim Curtis, el nuevo novio de Jennifer Aniston

Jim Curtis es un reconocido hipnoterapeuta y coach transformacional con más de dos décadas de experiencia que se define como “pionero del bienestar, maestro en hipnosis e intuitivo”. Utiliza lo que él llama “hypno‑realizaciones” para ayudar a sus clientes a superar bloqueos emocionales, ansiedades y traumas, promoviendo sanación interior y crecimiento personal.

Cuenta con una gran presencia en redes sociales, con más de medio millón de seguidores en Instagram, donde comparte mensajes motivacionales relacionadas con la manifestación del amor y la transformación emocional.

Jim Curtis es orador público, consultor de empresas emergentes y presidente de Remedy Health Media en Nueva York. (Foto: @jimcurtis1 / Instagram)

Curtis atravesó una etapa de cambios tras superar una enfermedad crónica durante más de 20 años y trabajó como ejecutivo en empresas de salud como WebMD y el Institute for Integrative Nutrition.

Gracias a su trayectoria, se convirtió en coach de figuras como Miranda Kerr y Julianne Hough, llevando su enfoque de sanación a retiros, seminarios y sesiones grupales alrededor del mundo.

