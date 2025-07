Ed Sheeran, así como causa sensación con sus canciones, llama la atención con sus declaraciones. ¿Te acuerdas cuando te informé sobre la vez que reveló cuándo exactamente se volvió un fan de Olivia Rodrigo? Pues recientemente ha dado a conocer cómo se convirtió en un fiel seguidor de James Blunt, quien ahora es un buen amigo suyo. ¿Quieres descubrir qué contó? Esta nota es para ti.

Primero que nada te cuento que lo que motivó al intérprete de ‘Thinking Out Loud’ a brindar esta última información es el hecho de haber compartido escenario con él. Sí, según indicó People, ambos cantaron juntos en el estadio Portman Road en el Reino Unido, exactamente el domingo 13 de julio. Todo a raíz de que él invitó a su ídolo.

En ese entonces, los dos se animaron a interpretar la balada de 2004 ‘Goodbye My Lover’. Para Ed Sheeran, el momento fue sumamente especial, tanto así que horas después de lo sucedido se animó a difundir un video en su cuenta de Instagram (@teddysphotos) donde se ve justamente una parte de la presentación que realizaron juntos. Pero lo que más sorprendió de esa publicación fue el texto que colocó como descripción del clip.

Ed Sheeran es un cantautor y músico británico que nació el 17 de febrero de 1991. (Foto: Taylor Hill / FilmMagic / Getty Images)

“Su interpretación me inspiró”

“Vi a @jamesblunt cuando tenía 13 años, abriendo para @eltonjohn en Portman Road. Compré su álbum ese día y me obsesioné. Mi padre me llevó a Cambridge Junction a verlo meses después, y se convirtió en mi cantautor favorito. Sus canciones me moldearon, su interpretación me inspiró. Quería ser como él. Quería serlo tanto que firmé con el mismo representante que él. Quería serlo tanto que firmé con el mismo sello discográfico que él. A veces tengo que recordarme lo mucho que significa y significó para mí, porque hemos sido amigos durante más de una década. Soy el padrino de su hijo. Es uno de mis amigos cercanos”, escribió al inicio.

James Blunt, al igual que Ed Sheeran, es un cantautor y músico británico, pero con la diferencia de que nació el 22 de febrero de 1974. (Foto: Mariano Regidor / Redferns / Getty Images)

“Versioné sus canciones en el concurso de talentos del colegio”

“Pero a veces olvido que era un niño de 13 años que se obsesionó con un cantautor llamado James Blunt. Versioné sus canciones en el concurso de talentos del colegio. Fui a muchos conciertos. Soy fan. Pero ahora también soy amigo, lo cual es súper extraño, la verdad, cuando lo pienso. Le pedí que cantara la última noche en Ipswich por aquel concierto de hace 21 años donde lo vi en el mismo local. Y le pedí que cantara mis canciones favoritas esta noche, porque él, y la canción, significan mucho para mí. Gracias, James, por venir hoy. Sé que terminaste tu gira sudamericana hace dos días y deberías estar descansando, pero volaste a Ipswich para cantar conmigo. Y significó muchísimo. Mis tres momentos favoritos sobre el escenario de todos los tiempos. No conozcas a tus ídolos, a menos que sean James Blunt. Te quiero, amigo”, agregó Ed Sheeran, que, sin duda, vivió una experiencia mágica. A continuación, te dejo el video que subió para que lo aprecies.

Canciones destacadas de James Blunt

‘You’re Beautiful’

‘Goodbye My Lover’

‘Monsters’

‘Carry You Home’

‘Same Mistake’

‘Bonfire Heart’

‘High’

‘Cold’

‘Heart to Heart’

‘Beside You’

‘1973’

‘Always Hate Me’

‘Wisemen’

‘Tears and Rain’

‘Stay the Night’

