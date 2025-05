Si hay alguien que conoce el ‘sabor’ del éxito’, sin duda, es Jennifer Lopez. Ella, como muchas grandes artistas del mundo, empezó desde abajo y ahora se encuentra disfrutando de una vida que ganó a base de esfuerzo y dedicación. Por esa razón, la actriz y cantante es una persona que inspira y hace poco ella compartió un mensaje motivacional para sus fans que no tardó en generar reacciones positivas.

Luego de su separación y posterior divorcio de Ben Affleck, la ‘Diva de Bronx’ ha sido noticia por asumir grandes responsabilidades debido a su profesionalismo, como por ejemplo el hecho de que fue confirmada como la presentadora de los American Music Awards 2025 y la revelación de que será, según People, la estrella en la cinta de ‘The Last Mrs. Parrish’, una gran novela de Liv Constantine de 2017. Por todo eso y más, se puede decir que está pasando por un excelente momento a nivel profesional.

Como quiere que a sus seguidores también les vaya bien en la vida, la artista, que no hace mucho anunció una nueva gira (‘Up All Night’), optó por utilizar su cuenta de Instagram (@jlo) para realizar una publicación, pero no cualquiera. Si no una que contiene un mensaje motivacional que está acompañado de dos fotos de su persona.

Las llamativas palabras que utilizó ‘JLO’

“Esfuérzate hoy para brillar mañana”, fue lo que escribió Jennifer Lopez en la descripción de las mencionadas imágenes, que permiten apreciarla con ropa deportiva, pues lleva una sudadera crop top ploma, un legging verde que combina perfectamente con su gorra y unas medias largas y blancas que hacen juego con sus zapatillas.

El look deportivo de Jennifer Lopez en su más reciente publicación en Instagram. (Foto: @jlo / Instagram) ×

Cabe mencionar que en la segunda foto en particular ‘JLO’ deja en claro que tiene sus abdominales bien marcados; sin embargo, lo que más ha resalado para los usuarios es el ya revelado mensaje motivacional. “Seguiré tu consejo”, “por eso te admiro bastante”, “qué regia y qué buen mensaje” y “gracias por escribir lo que necesitaba leer”, son algunos de los tantos comentarios que se pueden encontrar en su publicación.

Jennifer Lopez, en su último post en Instagram, dejó en claro que sus abdominales están bien trabajados. (Foto: @jlo / Instagram) ×