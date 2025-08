Sydney Sweeney es una actriz que posee un gran talento para ‘dar vida’ a sus personajes. De hecho, en junio de este año hice una nota donde se destacaba su capacidad para ir de un extremo a otro mientras está en un set de grabaciones. El tema es que, además de trabajar en series y/o películas, ha protagonizado campañas publicitarias. La más reciente es la de American Eagle, la misma que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que le “encanta”. Incluso ha asegurado que respalda a la artista por haber estado involucrada en ella. ¿Pero por qué? Pues todo a raíz de que se filtrara una información acerca de su afiliación política.

Resulta que el domingo 4 de agosto, mientras hablaba ante la cámara con periodistas en Pensilvania, el mandatario se enteró que la actriz de 27 años había estado registrada como republicana en Florida durante el último año. Tengamos en cuenta que eso fue anunciado inicialmente por Buzzfeed News el sábado, citando registros de votación públicos que People, eventualmente, revisó.

Sydney Sweeney es una actriz, modelo y productora estadounidense. (Foto: Gilbert Flores / Variety vía Getty Images) / Gilbert Flores

Tras saber la preferencia partidaria de Sydney Sweeney, Donald Trump no dudó en expresar su apoyo a la campaña de American Eagle que tiene como estrella a la artista y que ha sido criticada por el juego de palabras entre ‘genes’ y ‘jeans’.

“Me encanta su anuncio”

“¿Está registrada como republicana?”, preguntó el presidente de EE.UU, de acuerdo a People. “Me encanta su anuncio. ¿Es cierto? ¿Es Sydney Sweeney...? Te sorprendería saber cuánta gente es republicana. Eso no lo sabía, pero me alegra que me lo dijeras”, agregó.

Donald Trump es el 47° presidente de los Estados Unidos desde el 20 de enero de 2025. (Foto: Win McNamee / Getty Images) / Win McNamee

La polémica que gira en torno a la campaña de American Eagle

Con respeto a la polémica que ha generado la campaña es importante que sepas que en el anuncio Sydney Sweeney dijo: “Los genes se transmiten de padres a hijos, y a menudo determinan rasgos como el color del pelo, la personalidad e incluso el color de los ojos”. Luego la cámara enfocó su rostro y ella manifestó: “Mis jeans son azules”.

A raíz de lo anterior, varias personas han señalado que la campaña de American Eagle promueve la eugenesia, que, según el Instituto Nacional de Salud, es “el uso de la crianza selectiva para mejorar la raza humana”. Además, es importante mencionar que el anuncio recibió críticas por su sexualización y su interés por la mirada masculina. Pese a todo ello, a Donald Trump le encanta.

“Sydney Sweeney, republicana registrada, tiene el anuncio más atractivo del momento. Es para American Eagle, y los jeans están volando de las tiendas. ¡Anda, Sydney!”, escribió el presidente de Estados Unidos en Truth Social (@realDonaldTrump) tiempo después de sus declaraciones a la prensa.

