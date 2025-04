La actriz Sydney Sweeney se encuentra en el centro de rumores de un nuevo romance. Este revuelo surge en medio del drama que rodea su separación de su ex prometido, Jonathan Davino, y vincula a su potencial nuevo interés amoroso con la actriz Blake Lively.

La también productora de 27 años fue captada durante el festival de música country Stagecoach en Indio, California, durante el fin de semana. En este evento, se la vio en compañía de Brandon Sklenar, la estrella de la película “It Ends With Us”.

Un breve video compartido en TikTok mostró a Sydney y al actor de 34 años, conocido por su participación en la serie “1923”, cantando un tema de Creed desde la zona VIP. En las imágenes, la actriz parecía acercarse al actor; sin embargo, este posible nuevo romance generó reacciones mixtas entre los usuarios.

Algunos comentaristas expresaron su sorpresa ante la idea de que Brandon pudiera estar involucrado sentimentalmente con Sydney, ya que se rumorea que tiene una novia, una entrenadora personal y nutricionista llamada Courtney Salviolo.

Sydney Sweeney fue captada junto al actor Brandon Sklenar durante el festival de música country Stagecoach en California. (Foto: @lelaniivette / TikTok) ×

La última aparición pública de Brandon y Courtney fue en la alfombra roja del estreno de la segunda temporada de “1923” en Los Ángeles, en el mes de febrero.

“Stop Brandon Sklenar, ugh”, escribió un usuario, mientras que otro comentó con incredulidad: “¿Umm no está comprometido?!”. Otros asistentes a Stagecoach parecieron confirmar la presencia de la pareja.

Dado que Brandon fue vinculado sentimentalmente con alguien hace tan solo dos meses, algunos usuarios hicieron comparaciones con los rumores de romance que rodearon a Sydney y a Glen Powell durante el rodaje de la película “Anyone But You” en 2023, cuando ambos se encontraban en relaciones.

Cabe agregar que Brandon hizo su debut en una alfombra roja con su novia Courtney en el estreno de “It Ends With Us” en agosto de 2024. En ese evento, también posaron junto a Blake Lively, co-protagonista de la serie, y su esposo Ryan Reynolds.

Brandon Sklenar es un actor estadounidense conocido por sus papeles en las películas Vice (2018), Midway (2019), It Ends with Us (2024), y por la serie 1923 (2022-2023). (Foto: Michael Tran / AFP) ×

En conversación con Entertainment Tonight, Brandon reveló que conoció a Courtney a través de la aplicación de citas Hinge “justo cuando ocurrió COVID”. “En realidad conocí a mi pareja en una aplicación de citas. No tenía Facebook. No me gustaban las aplicaciones de teléfono”, detalló.

Recientemente, se dio a conocer que Sydney terminó su relación con Jonathan Davino y que no hay posibilidades de reconciliación. Un supuesto “reencuentro” en la casa de Sydney en Florida resultó ser una fiesta de revelación de género para un amigo, a la que Jonathan asistió como amigo del invitado de honor; no obstante, una fuente de Us Weekly sugirió que la ruptura podría no ser definitiva, dada la larga historia y las vidas entrelazadas de la pareja.

Semanas atrás, se dio a conocer que Sweeney decidió separarse de su prometido, Jonathan Davin, para poder "concentrarse en su carrera". (Foto: MICHAEL TRAN / AFP) ×

A pesar de su reciente separación, Sydney tuvo un reencuentro amistoso con Glen Powell en la boda de su hermana. Fueron vistos almorzando juntos al día siguiente, reavivando las especulaciones de los fans, aunque fuentes de Us Weekly insistieron en que no hay “nada romántico entre Glen y Sydney”.

Glen Powell, al hablar de su química con Sydney durante la promoción de “Anyone But You”, comentó: “Yo no tengo la capacidad mental para hacer algo así, pero ella es muy lista. Es muy lista. Fue un viaje maravilloso con ella. ¿Pero en términos de salir y estar juntos? [Risas]”.

Datos clave sobre Sydney Sweeney

Sydney Sweeney es una actriz estadounidense nacida el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, Washington. Comenzó su carrera como actriz en 2009, apareciendo en papeles menores en series de televisión como “Heroes”, “Grey’s Anatomy” y “Pretty Little Liars”.

Sweeney ganó reconocimiento por su papel de Haley Fitzgerald en la serie de Netflix “Everything Sucks!” (2018) y por su interpretación de Cassie Howard en la serie de HBO “Euphoria” (2019-presente). También ha aparecido en películas como “Once Upon a Time in Hollywood” (2019) y “The Voyeurs” (2021).

Además de su trabajo como actriz, Sweeney también es productora. En 2023, fundó su propia productora, Fifty-Fifty Films. También es conocida por su activismo en temas como la igualdad de género y la salud mental.