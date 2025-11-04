Sydney Sweeney decidió hablar sobre la polémica que se generó en torno a su anuncio de jeans con la marca American Eagle. La actriz de Euphoria, de 28 años, rompió el silencio en una entrevista con la revista GQ, donde se refirió por primera vez a las críticas que surgieron desde julio.

“Sé quién soy. Sé lo que valoro. Sé que soy una persona amable”, dijo Sweeney. “Sé que amo mucho y que estoy emocionada por lo que viene. Así que realmente no dejo que otros definan quién soy.”

Cuando le preguntaron si se había sorprendido por la reacción al anuncio, la actriz respondió: “Hice un anuncio de jeans. La reacción definitivamente fue una sorpresa, pero me encantan los jeans”.

“Solo uso jeans. Literalmente, estoy en jeans y camiseta todos los días de mi vida… Sabía que al final del día, el anuncio trataba de eso, de unos grandes jeans, y no me afectó en lo absoluto", agregó.

La actriz aseguró que no se dejó afectar por las críticas. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

Sweeney también calificó como “surrealista” el hecho de que figuras políticas como Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance comentaran sobre la campaña.

Trump, de 79 años, elogió el anuncio en agosto al enterarse de que la actriz estaría registrada como republicana.

“¿Ella es republicana? Ahora amo su anuncio”, declaró el mandatario. “Si Sydney Sweeney es republicana, creo que su anuncio es fantástico.”

Por su parte, Vance criticó a los demócratas por “perder la cabeza porque una chica linda venda jeans a los jóvenes en Estados Unidos”.

Sweeney calificó como “surrealista” que Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance comentaran sobre la campaña. (Foto: LISA O'CONNOR / AFP)

La campaña de American Eagle, titulada “Sydney Sweeney Has Great Jeans”, fue criticada por el doble sentido del eslogan, que jugaba con las palabras “jeans” y “genes”. En el video, mientras se abrochaba su pantalón, Sweeney decía: “Los genes se transmiten de padres a hijos y determinan rasgos como el color de ojos o cabello. Mis jeans son azules.”

En la entrevista, la actriz contó que decidió mantenerse al margen de toda la polémica.

“Simplemente dejé mi teléfono a un lado”, explicó. “Estaba filmando todos los días Euphoria, trabajando 16 horas diarias, y no suelo llevar el teléfono al set. Así que trabajaba, llegaba a casa y dormía. No vi gran parte de lo que se decía.”

Pese a las reacciones, Sweeney destacó que el anuncio cumplió su objetivo y que se siente tranquila con su trabajo. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Pese a las críticas, Sweeney admitió estar al tanto de que las acciones de American Eagle subieron un 38% tras el anuncio.

“Vi titulares diciendo que las visitas a las tiendas habían bajado, pero nada de eso era cierto. Todo fue inventado, pero la compañía no podía responder porque estaban en su periodo de silencio. Yo sabía que al final del día el anuncio era sobre unos buenos jeans, así que no me afectó”, recordó.

Al ser consultada sobre si quería pronunciarse directamente sobre la controversia, la actriz fue clara: “Creo que cuando tenga un tema sobre el que quiera hablar, la gente me escuchará.”

Finalmente, envió un mensaje a quienes decidieron no ver sus proyectos por el anuncio: “Si alguien se cierra por algo que leyó en línea y no ve una historia poderosa como Christy, espero que algo más le abra los ojos al arte y al aprendizaje. No voy a dejar que eso me afecte.”

Papeles más destacados de Sydney Sweeney

Sydney Sweeney es una actriz estadounidense nacida el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, Washington. Comenzó su carrera como actriz en 2009, apareciendo en papeles menores en series de televisión como “Heroes”, “Grey’s Anatomy” y “Pretty Little Liars”.

Sweeney ganó reconocimiento por su papel de Haley Fitzgerald en la serie de Netflix “Everything Sucks!” (2018) y por su interpretación de Cassie Howard en la serie de HBO “Euphoria” (2019-presente). También apareció en películas como “Once Upon a Time in Hollywood” (2019) y “The Voyeurs” (2021).

Además de su trabajo como actriz, Sweeney también es productora. En 2023, fundó su propia productora, Fifty-Fifty Films.

