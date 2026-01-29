La actriz Sydney Sweeney podría enfrentar problemas legales tras un llamativo acto publicitario realizado en el icónico letrero de Hollywood. El episodio ocurrió luego de que se difundiera un video en el que se la ve realizando una arriesgada maniobra en plena noche. Las imágenes muestran a Sweeney subiendo sigilosamente una montaña de Los Ángeles y escalando la letra “H” del famoso cartel, mientras llevaba varios sostenes en las manos. Toda la escena fue grabada por un equipo de producción que, según fuentes citadas por TMZ, formaba parte de una estrategia promocional para su marca de lencería.

De acuerdo con ese mismo medio, la actriz ahora podría enfrentar posibles cargos por invasión de propiedad privada y vandalismo. El hecho generó reacciones inmediatas debido a que el letrero de Hollywood es un símbolo protegido y de acceso restringido.

La Cámara de Comercio de Hollywood, entidad que posee los derechos de propiedad intelectual del letrero, aseguró que la acción no fue autorizada y que no tenía conocimiento previo del plan.

El New York Post informa que, mediante un comunicado, su presidente y director ejecutivo, Steve Nissen, señaló: “Cualquier persona que tenga la intención de usar y/o acceder al letrero de Hollywood con fines comerciales debe obtener una licencia o permiso de la Cámara de Comercio de Hollywood”.

El acto no habría contado con la autorización de la Cámara de Comercio de Hollywood, propietaria de los derechos del icónico cartel. (Foto: Sydney Sweeney / Instagram)

Nissen agregó que la organización no otorgó “ninguna licencia ni permiso de ningún tipo” para la producción relacionada con Sweeney y que nadie vinculado al proyecto solicitó aprobación previa.

Hasta la mañana del martes, el Departamento de Policía de Los Ángeles no había recibido reportes oficiales sobre el incidente, según confirmó ABC 7 Eyewitness News.

Como parte del montaje, Sweeney y su equipo colgaron una especie de tendedero con ropa interior sobre las letras del cartel, transformando el símbolo de Hollywood en una exhibición de lencería.

Las autoridades evalúan si el hecho podría implicar cargos por invasión de propiedad y vandalismo. (Foto: Sydney Sweeney / Instagram)

Tras finalizar la grabación, retiraron la mayoría de las prendas, aunque dejaron cuatro o cinco sostenes en el lugar.

Aunque la productora de la actriz habría obtenido un permiso de FilmLA para grabar en la zona, no consiguió autorización del propietario del letrero, según TMZ.

Lejos de evitar la polémica, Sweeney publicó su propio video del suceso en Instagram para promocionar su nueva marca, SYRN by Sydney Sweeney, un proyecto respaldado financieramente por el propio Jeff Bezos, mismo nexo que le permitió asistir a la boda del fundador de Amazon el verano pasado.

Lo que debes saber sobre Sydney Sweeney

Sydney Sweeney (nacida el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, Washington) es una de las actrices y productoras más influyentes de la actualidad. Según The Hollywood Reporter, convenció a sus padres con un plan de negocios a cinco años y se mudó a Los Ángeles a los 13 para iniciar su carrera, logrando reconocimiento mundial gracias a sus papeles como Cassie Howard en la serie Euphoria y Olivia Mossbacher en la primera temporada de The White Lotus.

Estas interpretaciones le valieron dos nominaciones simultáneas a los premios Primetime Emmy en 2022, consolidándola como una figura importante en la industria.

En su filmografía destacan películas como el thriller biográfico Reality (2023), donde interpreta a la especialista en inteligencia Reality Winner, la exitosa comedia romántica Anyone but You (2023) que recaudó más de 220 millones de dólares y el filme de terror psicológico Immaculate (2024), proyecto que ella misma produjo a través de su compañía Fifty-Fifty Films.

Sydney Sweeney (nacida el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, Washington) es una de las actrices y productoras más influyentes de la actualidad. (Foto: LISA O’CONNOR / AFP) / LISA O'CONNOR

Recientemente, en 2025 y principios de 2026, protagonizó el drama de boxeo Christy y el thriller The Housemaid.

En cuanto a su vida personal, Sweeney mantuvo una relación discreta con el empresario Jonathan Davino desde 2018. La pareja se comprometió en 2022 y colaboró estrechamente en la producción de varias de sus películas, aunque diversas fuentes señalan que su relación finalizó en 2025.

Además de su faceta artística, es conocida por su pasión por la mecánica de automóviles y su formación académica en emprendimiento, lo que la ha popularizado como una de las figuras más multifacéticas de Hollywood.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí