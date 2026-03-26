El pasado miércoles 25 de marzo del 2026, la actriz Sydney Sweeney compartió—en redes sociales—que su hermano menor, integrante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se encontraba desplegado en el extranjero en pleno contexto de guerra y crecientes tensiones con Irán. Así, a través de una historia de Instagram, la estrella de “Euphoria” acompañó la captura de una videollamada con él junto a un mensaje de agradecimiento a todos los militares estadounidenses destinados fuera del país norteamericano.

Vale precisar que, según Fox News y TMZ, Trent Sweeney, de 25 años, es sargento (‘staff sergeant’) de la Fuerza Aérea y forma parte de un escuadrón de municiones desde el 2020, con experiencia previa en despliegues como el que tuvo en Corea del Sur aquel año.

Asimismo, se ha presentado como un firme defensor de su hermana en momentos de controversia mediática, tal como la campaña de jeans para American Eagle que generó debate en el 2025.

Sin embargo, hasta el momento, no está confirmado si su destino actual está directamente vinculado a operaciones en Irán o si se trata de otra base en la región.

Trent y su hermana Sydney Sweeney suelen lucirse juntos en redes sociales (Foto: @trent_sweeneyy / Instagram)

¿QUÉ COMPARTIÓ SYDNEY SWEENEY EN SUS REDES SOCIALES SOBRE SU HERMANO?

En su historia de Instagram, Sydney publicó la captura de una videollamada—al estilo FaceTime—en la que se ve a Trent sonriendo con casco militar y uniforme de camuflaje, mientras ella aparece en una esquina de la pantalla.

Junto a la imagen, la actriz explicó que las llamadas de su hermano, cuando está desplegado, le devuelven la alegría, y añadió que está pensando en todas las personas que sirven fuera de casa, al acompañar el mensaje con un agradecimiento al personal militar.

“Recibir llamadas de mi hermano siempre me hace feliz cuando está desplegado. ¡Pienso en todos nuestros chicos y chicas en el extranjero y les envío mucho cariño! Gracias por su servicio :)“, escribió la intérprete.

Cabe resaltar que esta es una de las pocas veces en que Sweeney muestra de forma tan directa la realidad de su hermano militar, lo que ha generado una ola de reacciones tanto de apoyo como de críticas en redes sociales.

En parte del mensaje que compartió en redes sociales, Sydney Sweeney escribió: "¡Pienso en todos nuestros muchachos y muchachas que están en el extranjero y les envío todo mi cariño! Gracias por su servicio" (Foto: @sydney_sweeney / Instagram)

¿POR QUÉ EL MENSAJE DE SYDNEY SWEENEY GENERA POLÉMICA?

Las respuestas al mensaje de Sydney Sweeney no se han limitado al terreno emotivo. Y es que sus palabras han reavivado el debate sobre sus posiciones políticas y las de su familia.

Lo cierto es que la actriz figura como republicana registrada desde el 2024 y ya ha sido centro de controversia en el pasado, cuando compartió fotos del cumpleaños de su madre donde aparecían gorras MAGA y simbología de apoyo policial, lo que algunos tomaron como un guiño al trumpismo.

Asimismo, su campaña de jeans con American Eagle fue criticada por supuestamente exaltar ciertos rasgos físicos, algo que muchos interpretaron desde una óptica política y que volvió a poner en la mira a la familia Sweeney, incluido Trent, quien respondió con humor al usar su ascenso en la Fuerza Aérea para hacer un juego de palabras con “good jeans/genes”.

De esta manera, su reciente apoyo público a las tropas desplegadas bajo la administración de Donald Trump en el marco de la guerra con Irán ha sido leído por algunos sectores como un respaldo implícito a la política exterior del mandatario, mientras que otros lo ven como un simple gesto de amor hacia su hermano y de empatía con quienes sirven en el frente.

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