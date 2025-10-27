Sydney Sweeney, de 28 años, afirmó que no tiene intención de someterse a cirugías estéticas ni a ningún tipo de procedimiento cosmético. En una entrevista con Variety, la actriz respondió a los rumores que circulan en redes sociales sobre supuestos cambios en su apariencia.

“No me he hecho absolutamente nada”, declaró Sweeney, confirmando que nunca se sometió a intervenciones para modificar su apariencia. “Me dan pánico las agujas. No tengo tatuajes. Nada”.

La protagonista de Euphoria aseguró que se siente cómoda con el paso del tiempo. “Voy a envejecer con gracia”, expresó, destacando que no piensa recurrir a tratamientos para detener el envejecimiento.

Sweeney dijo que le divierten los comentarios sobre los supuestos cambios en su imagen.

La actriz explicó que las comparaciones en redes se basan en fotos de cuando era adolescente, por lo que es normal que su apariencia cambie. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

“Es realmente gracioso. Veo cosas en internet como ‘fotos de comparación’. Y pienso: ‘En esa foto tengo 12 años’”, comentó. “Por supuesto que voy a lucir diferente. Ahora uso maquillaje y han pasado 15 años”.

Además de los rumores sobre su físico, la actriz dio de qué hablar por un anuncio de American Eagle que generó polémica. Aunque no entró en detalles sobre la controversia, hizo referencia a cómo el público interpreta su imagen sin siquiera conocerla.

“Interpreto muchos personajes divisivos y creo que mucha gente cree que me conoce, pero no es así,” señaló.

Sweeney señaló que se siente fuerte y segura de sí misma, y que su imagen pública no define su verdadera identidad. (Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP)

“Cuando la gente piensa: ‘Ah, ella es un símbolo sexual’ o ‘está explotando eso’, yo digo: ‘No, simplemente me siento bien, lo hago por mí y me siento fuerte’”, explicó.

Además, compartió un mensaje de empoderamiento dirigido a las mujeres: “Espero poder inspirar a otras mujeres a sentirse seguras, a mostrar lo que tienen y sentirse bien, porque no deberías tener que disculparte, ocultarte o cubrirte en ningún lugar”.

Recientemente, Sweeney sorprendió con un nuevo look en la alfombra roja, luciendo un corte bob y un vestido rosa pastel.

La actriz quiere inspirar a otras mujeres a aceptar su cuerpo sin presiones externas. (Foto: LISA O'CONNOR / AFP)

Papeles más importantes de Sydney Sweeney

Sydney Sweeney es una actriz estadounidense nacida el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, Washington. Comenzó su carrera como actriz en 2009, apareciendo en papeles menores en series de televisión como “Heroes”, “Grey’s Anatomy” y “Pretty Little Liars”.

Sweeney ganó reconocimiento por su papel de Haley Fitzgerald en la serie de Netflix “Everything Sucks!” (2018) y por su interpretación de Cassie Howard en la serie de HBO “Euphoria” (2019-presente). También apareció en películas como “Once Upon a Time in Hollywood” (2019) y “The Voyeurs” (2021).

Además de su trabajo como actriz, Sweeney también es productora. En 2023, fundó su propia productora, Fifty-Fifty Films.

