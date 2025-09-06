El 5 de septiembre de 2025 te hablé acerca de la ‘dura’ confesión de Sydney Sweeney sobre las peleas que se ven en la película ‘Christy’. Hoy te cuento que, grabando dicha cinta, ella llegó a vivir un sueño y una pesadilla. Sí, las dos cosas. ¿Por qué? Pues para que conozcas el motivo, continúa leyendo esta nota.

Por si no estabas enterado, el filme, que cuenta la historia de la leyenda del boxeo de la vida real, Christy Martin, se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, un evento al que asistió la artista y también la luchadora en cuestión. Precisamente, luego de que se reprodujera la producción cinematográfica, la joven actriz, de acuerdo a People, recibió una ovación del público y se emocionó. En ese entonces, brindó, entre lágrimas, unas declaraciones, las mismas que detallaré a continuación.

“Como pueden ver, (Christy Martin) es una persona tan especial e increíble, y su historia merece ser contada”, comenzó diciendo. “Christy, eres absolutamente increíble, y me siento muy honrada”, le dijo después a la exboxeadora profesional, que se encontraba a su lado.

Sydney Sweeney y Christy Martin en el estreno de ‘Christy’ durante el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025 en el Teatro Princesa de Gales el 5 de septiembre de 2025 en Toronto, Ontario. (Foto: Emma McIntyre / Getty Images) / Emma McIntyre

Ya más adelante, Sydney Sweeney indicó que vivió un sueño y una pesadilla al grabar ‘Christy’. “Poder tenerla a mi lado durante este proceso fue un sueño, pero también aterrador. Porque piensas: ‘¡Dios mío, lo estamos haciendo delante de ella!’”, recalcó.

“Simplemente, fue increíble”

Eventualmente, la artista sostuvo que Christy Martin es la mejor boxeadora del mundo y luego recordó las exigencias físicas que tuvo para poder interpretarla. “Tenía que hacer ganchos y golpes y pensaba: ‘Espero estar haciéndolo bien’. Pero fue un sueño hecho realidad como actor, como persona. Simplemente, fue increíble. Entrené dos o tres meses antes de tener un entrenador de boxeo. Tenía entrenadores de pesas, nutricionistas, entrenaba tres veces al día, todos los días, y luego, mientras filmaba, también entrenaba”, precisó.

Sydney Sweeney es una actriz, modelo y productora estadounidense. (Foto: Michael Loccisano / Getty Images) / Michael Loccisano

La dieta que tuvo para interpretar a Christy Martin

Con respecto a su dieta, dijo que consistía en pollo, sándwiches de mantequilla de cacahuate, muchas malteadas y muchos batidos de proteínas. Sin duda, encarnar a “una mujer tan poderosa” fue un desafío, y está contenta de haber aceptado el reto. “Me sentí aún más fuerte. Fue realmente inspirador”, subrayó. ‘Christy’, siempre según la citada fuente, estará en cines en noviembre de este año.

