Si bien no ha pasado mucho tiempo desde que Sydney Sweeney sorprendió al hablar sobre cómo ha cambiado su forma de ser tras interpretar a Christy Martin, ella ha vuelto a causar sensación en las redes sociales. Esta vez porque expresó su felicidad de haber trabajado en ‘Christy’ pese al escaso éxito en taquilla nacional durante su primer fin de semana.

Para poder ir directo al tema, es importante que tengas en cuenta que la película biográfica de la leyenda viva del boxeo, Christy Martin, recaudó, de acuerdo a People, solo $1,3 millones en la taquilla estadounidense tras su estreno en 2011 salas de todo el país el 7 de noviembre. Además, se ubicó en el puesto 11 entre todas las cintas durante el último fin de semana.

Pese a la baja recaudación, hay que decir que el filme está recibiendo elogios por parte del público. De hecho, cuenta con una puntuación del 97% en el Popcornmeter (hasta el momento de escribir esta nota) de Rotten Tomatoes. Sin duda, ese porcentaje es algo para aplaudir.

Sydney Sweeney es una actriz, modelo y productora estadounidense. (Foto: LISA O'CONNOR / AFP) / LISA O'CONNOR

“Esta experiencia ha sido uno de los mayores honores de mi vida”

“Estoy profundamente orgullosa de esta película. Orgullosa de la película que hizo David (se refiere al director de apellido Michôd). Orgullosa de la historia que contamos. Orgullosa de representar a alguien tan fuerte y resiliente como Christy Martin. Esta experiencia ha sido uno de los mayores honores de mi vida”, fue lo que aseguró Sydney Sweeney al comienzo de la descripción de su más reciente publicación en Instagram (@sydney_sweeney), donde adjuntó varias fotos relacionadas a la cinta.

“Esta película representa la supervivencia, el coraje y la esperanza. A través de nuestras campañas, hemos ayudado a crear conciencia sobre la violencia doméstica. Todos nos unimos a esta película con la convicción de que la historia de Christy podría salvar vidas”, agregó la actriz.

Christy Martin y Sydney Sweeney en el estreno de ‘Christy’ en el Teatro Chino TCL de Hollywood, California, el 25 de octubre de 2025. (Foto: LISA O'CONNOR / AFP) / LISA O'CONNOR

“Gracias a todos los que vieron, sintieron, creyeron y creerán en esta historia”

Ya para finalizar, Sydney Sweeney sostuvo que si la película fue de gran ayuda para una mujer, entonces definitivamente la cinta habrá tenido éxito, a pesar de todo lo que se diga después. “Gracias a todos los que vieron, sintieron, creyeron y creerán en esta historia durante los próximos años. Si ‘Christy’ le dio a tan solo una mujer el coraje para dar su primer paso hacia la seguridad, entonces habremos tenido éxito. Así que sí, estoy orgullosa. ¿Por qué? Porque no siempre hacemos arte solo por las cifras, lo hacemos para generar un impacto. Y Christy ha sido el proyecto más impactante de mi vida. Gracias, Christy. Te amo”, sentenció.

Películas destacadas de Sydney Sweeney

‘Once Upon a Time in Hollywood’ (2019)

‘Big Time Adolescence’ (2019)

‘Under the Silver Lake’ (2018)

‘Nocturne’ (2020)

‘The Voyeurs’ (2021)

‘Reality’ (2023)

‘Immaculate’ (2024)

‘Madame Web’ (2024)

‘Americana’ (2023)

‘Anyone but You’ (2023)

‘Christy’ (2025)

