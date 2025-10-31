Sylvester Stallone tiene una excelente carrera como actor, pues ha protagonizado grandes películas, y eso lo sabe muy bien. Precisamente, hace poco se animó a hablar sobre una y acabó llamando la atención, pues la calificó como “muy contemporánea”. Para que sepas más acerca de su reciente declaración, sigue leyendo esta nota.

Resulta que el artista no hace mucho fue entrevistado por GQ. Durante ese diálogo, recordó muchos de sus papeles más icónicos. Ten en cuenta que si bien es muy conocido por haber ‘dado vida’ a ‘Rocky’ y a ‘Rambo’, también causó impacto con otros personajes.

Justamente, en un determinado momento, habló acerca de la vez que interpretó al detective ‘John Spartan’ en ‘Demolition Man’ (1993). Ahí realmente sorprendió con sus palabras. “Creo que fue una gran película. Es una de las pocas que realmente perduran”, comenzó diciendo.

Sylvester Stallone es un actor y cineasta estadounidense. (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

“Realmente bien hecha”

Después indicó que el mundo distópico que retrata el filme está “a punto de hacerse realidad” y, eventualmente, calificó la cinta como “muy contemporánea” y “realmente bien hecha”. Por si te preguntas cuál es la trama de la película de ciencia y ficción, te cuento que trata acerca de ‘John Spartan’, quien es despertado de la ‘animación suspendida’ (se utiliza como una prisión para atrapar a personas consideradas demasiado violentas) en 2032 para ayudar a capturar a su antiguo némesis, ‘Simon Phoenix’, interpretado por Wesley Snipes.

Sylvester Stallone nació el 6 de julio de 1946 en Hell's Kitchen, Nueva York, Estados Unidos. (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

“Wesley era un salvaje. Un hombre indomable, muy enérgico, un gran luchador”, aseguró más adelante Sylvester Stallone. A su vez, recalcó que durante algunas de sus escenas de pelea llevaba protección, así que Snipes “podía golpearme con fuerza, y yo lo sentía, y eso era bueno”.

“Wesley se metió de lleno en el papel y creó un personaje inolvidable”, recalcó, antes de indicar que él estaba “en la cima de su carrera”. Stallone también elogió el diseño de producción, destacando algunos de los elaborados elementos (como una garra gigante). “Funcionaban de maravilla”, subrayó.

