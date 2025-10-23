La vida de la joven actriz Isabelle Tate se apagó a sus 23 años el domingo 19 de octubre de 2025. Ella había debutado en “9-1-1: Nashville”, solamente diez días antes de su deceso, por lo que la noticia sorprendió a los fanáticos de la serie, donde interpretó a Julie en el episodio piloto. Aunque se desconocen las causas de su fallecimiento, te doy a conocer qué enfermedad padecía.

A continuación, el comunicado que publicó su agencia representante, McCray Agency, en redes sociales: “Con gran tristeza y total pesar informamos que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre. Conocemos a Izzy desde que era adolescente y recientemente había vuelto a la actuación. Obtuvo el primer papel para el que audicionó en 9-1-1: Nashville. Disfrutó muchísimo la experiencia”.

Su agencia representante dio a conocer la lamentable noticia en las redes sociales (Foto: Isabelle Tate / Instagram)

¿QUIÉN ERA ISABELLE TATE?

Isabelle Dies, más conocida como Isabelle Tate, nació en Tennessee, donde se crio. Amaba a los animales y quería “cambiar el mundo”, por lo que dedicó gran parte de su tiempo al voluntariado.

No sólo ello, le gusta la música, por lo que pasaba horas escribiendo y grabando canciones junto a sus amigos, incluso publicaba algunas.

Su madre Katerina Kazakos Tate, su padre John Daniel Tate, su padrastro Vishnu Jayamohan y su hermana Daniella Tate quedaron destrozados, al igual que sus amigos.

¿QUÉ ENFERMEDAD PADECÍA?

Cuando Tate tenía 13 años fue diagnosticada con una enfermedad neuromuscular progresiva que debilitaba sus músculos, motivo por el cual tenía que usar una silla de ruedas. “Ha sido un viaje difícil… pero elijo abrazarlo y no dejar que me defina”, señaló en una publicación de 2022.

Por su parte su agencia describió a Isabelle como una joven que “estaba llena de fuego, una luchadora y que nunca ponía excusas por el hecho de que pudiera tener una discapacidad en comparación con otros”.

SU PAPEL EN “9-1-1: NASHVILLE”

Tal como se mencionó líneas arriba, Isabelle Tate interpretó a Julie en el episodio piloto de “9-1-1: Nashville”, el pasado 9 de octubre de 2025. Ella compartió escena con LeAnn Rimes y Chris O’Donnell.

Isabella Tate durante su participación en "9-1-1: Nashville" (Foto: Hulu)

¿QUÉ ES UNA ENFERMEDAD NEUROMUSCULAR PROGRESIVA?

Una enfermedad neuromuscular progresiva es una condición que afecta el sistema nervioso y muscular, provocando su debilitación. Su síntoma más importante es la pérdida de fuerza muscular.

“Estas enfermedades pueden tener diferentes causas. Muchas son genéticas, lo que significa que son hereditarias (se presentan en familias o son causadas por mutaciones en los genes). Algunas son enfermedades autoinmunes. En ocasiones, no se conoce la causa”, publica Medline Plus.

Se sabe que no tienen cura, pero los tratamientos pueden aumentar la movilidad y el lapso de vida.

Las enfermedades neuromusculares afectan su sistema neuromuscular; por tanto, pueden causar problemas en:

Los nervios que controlan los músculos

Los músculos

La comunicación entre sus nervios y sus músculos

Se sabe que también causan debilidad y atrofia en los músculos. Entre otros síntomas están: espasmos, contracciones y dolor muscular.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí