Cuando escuché que Taylor Frankie Paul sería la nueva soltera en la temporada 22 de “The Bachelorette”, confieso que mi primera reacción no fue solo sorpresa, sino también curiosidad. Si bien no tiene tanto revuelo en el mundo del espectáculo, sí que tiene cosechada una buena base de fans —desde sus días en “MomTok”, pasando por “The Secret Lives of Mormon Wives”—. Por ello, sabemos que tiene una historia compleja, marcada por luces y sombras. Y una de las más oscuras fue, sin duda, su arresto en 2023.

Aunque muchos medios lo titularon como “un escándalo más”, la verdad es que detrás del titular había una situación mucho más humana, más cruda y más dolorosa de lo que se percibió desde afuera. Lo cierto es que Taylor ha hablado abiertamente sobre ese episodio, especialmente en su reciente entrevista con “Call Her Daddy”, y vale la pena poner en contexto qué fue lo que realmente ocurrió.

Taylor Frankie Paul es la nueva protagonista de "The Bachelorette 22" (Foto: ABC)

¿QUÉ PASÓ REALMENTE CON TAYLOR EN 2023?

El arresto de Taylor Frankie Paul ocurrió en febrero de 2023, tras un fuerte altercado con su entonces pareja, Dakota Mortensen, con quien compartía una relación inestable y una hija en común, Ever. La discusión, según se informó, se tornó física cuando Taylor arrojó una silla durante la pelea. Lamentablemente, esa silla habría golpeado accidentalmente a su hija, lo que derivó en cargos de agresión, daño a la propiedad y violencia doméstica en presencia de un menor, según registros policiales citados por CBS News.

Lo que hizo que el caso se volviera aún más serio fue la presencia de niños durante el altercado. Al estar sus hijos en casa durante el incidente, la policía clasificó los cargos dentro del contexto de violencia doméstica en presencia de menores, lo que, en Estados Unidos, puede ser tratado con especial severidad. Aunque los hechos fueron confusos y debatidos, Taylor fue detenida brevemente y puesta bajo investigación.

¿QUÉ DIJO TAYLOR AL RESPECTO?

En su conversación con Alex Cooper en el podcast “Call Her Daddy”, Taylor no evitó el tema. Al contrario, lo enfrentó con una mezcla de arrepentimiento y honestidad que, personalmente, me pareció conmovedora. “Fue el momento más difícil de mi vida”, confesó, visiblemente emocionada. “Nunca lastimé a mi hija intencionalmente… pero ese día estaba perdida. No tenía herramientas para manejar lo que estaba sintiendo”.

Taylor también aclaró que los cargos fueron retirados, y que nunca enfrentó tiempo en prisión. Sin embargo, aceptó públicamente que su comportamiento fue irresponsable y, sobre todo, “egoísta”. Desde entonces, ha trabajado con terapeutas, ha reorganizado su vida y se ha enfocado en su rol como madre.

¿QUÉ IMPACTO TUVO ESTO EN SUS HIJOS?

Una de las partes más duras de la entrevista fue cuando Taylor habló del impacto que este episodio tuvo en sus hijos, especialmente en Indy (8), Ocean (5) y Ever (1). “Solo pienso en ellos. Me duele saber que estaban ahí. No quiero que recuerden a su mamá así”, dijo. Esa vulnerabilidad no es común en figuras públicas, mucho menos cuando están a punto de protagonizar un programa como “The Bachelorette”.

Taylor Frankie Paul acumula millones de seguidores en las redes sociales (Taylor Frankie Paul / Instagram)

