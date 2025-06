En medio de sus múltiples compromisos profesionales, Taylor Swift se vio obligada a enfrentar una situación alarmante relacionada con su seguridad personal. La cantante obtuvo recientemente una orden de restricción temporal contra un hombre que, según los documentos legales, la ha estado acosando durante más de un año. El sujeto, identificado como Brian Jason Wagner, es un exconvicto que habría visitado varias veces la casa de Swift en Los Ángeles, además de enviar mensajes inquietantes a su equipo.

La solicitud fue presentada el pasado viernes, luego de que Wagner apareciera en repetidas ocasiones en la propiedad de la artista. “El señor Wagner hizo varias afirmaciones sobre vivir en mi propiedad (no es cierto), tener una relación conmigo (no es cierto), creer que soy la madre de su hijo (no es cierto) y necesitar verme en persona, todo lo cual es falso y está desconectado de la realidad”, escribió Swift en la declaración legal obtenida por Fox News Digital.

La cantante también detalló que Wagner comenzó a presentarse en su casa en 2024 y que realizó varias visitas en julio de ese año. “En al menos una de las ocasiones en julio de 2024, el señor Wagner llevaba una botella de vidrio que podría haber sido utilizada como arma”, explicó.

Taylor Swift obtuvo una orden de restricción temporal contra un hombre que la acosa desde hace más de un año. (Foto: ANDRE DIAS NOBRE / AFP)

Según el testimonio de Swift, Wagner regresó el mes pasado y afirmó que estaba “visitando a un amigo”, algo que también era completamente falso. El equipo de seguridad de la artista realizó una verificación de antecedentes y descubrió que los intentos de contacto comenzaron mientras Wagner aún estaba en prisión.

Durante ese tiempo, el hombre le enviaba cartas en las que hablaba extensamente sobre una supuesta relación romántica con ella, algo que Swift desmintió completamente. Además, actualizó la dirección de su licencia de conducir para que coincidiera con la de la casa de la cantante e intentó desviar su correspondencia personal a su propio domicilio.

“No tengo ninguna relación con el señor Wagner y nunca lo he conocido ni me he comunicado con él”, aclaró Swift. Fue precisamente la visita que realizó en mayo la que llevó a la cantante a solicitar la orden de restricción. “El hecho de que estas visitas recientes y las comunicaciones inapropiadas y amenazantes del señor Wagner a mi personal sobre mí se hayan intensificado en las últimas semanas genera un temor de daño inminente”, escribió.

Taylor Swift está actualmente en una relación con el jugador de la NFL Travis Kelce. Se han visto juntos públicamente desde septiembre de 2023. (Foto: Brooke Sutton / Getty Images)

La cantante denunció que el hombre le enviaba cartas en las que hablaba sobre una supuesta relación romántica con ella, algo que Swift desmintió completamente. (Foto: Kevin Mazur / Getty Images)

Tras revisar el caso, un juez de Los Ángeles concedió la orden de restricción temporal, con el objetivo de proteger a la artista mientras se evalúan medidas legales más permanentes.

Otros casos similares

No es la primera vez que una celebridad recurre a la justicia para protegerse de alguien que representa una amenaza para su seguridad. En 1996, Robert Dewey Hoskins fue declarado culpable de amenazar con matar a Madonna. Había escalado el muro perimetral de su casa en Hollywood Hills, Los Ángeles, saltado a su piscina y fue disparado dos veces por un guardia de seguridad. En 2010, Grzegorz Matlok, de nacionalidad polaca, irrumpió en las casas de Madonna en el Reino Unido y utilizó ropa de su entonces esposo, Guy Ritchie. Fue sentenciado a detención indefinida en un hospital psiquiátrico.

El director Steven Spielberg fue objeto de acoso por parte de Jonathan Norman. Norman fue arrestado en julio de 1997 cerca de la residencia de Spielberg en Pacific Palisades. Llevaba en su coche escritos que detallaban fantasías violentas, incluyendo el uso de un arma y fantasías sexuales violentas, así como información sobre la familia Spielberg. Un jurado lo encontró culpable de acoso, y fue sentenciado a una pena de prisión de 25 años a cadena perpetua.

Dante Michael Soiu acosó a Gwyneth Paltrow durante un período de 17 años, desde 1999. Durante este tiempo, le envió más de 66 mensajes, que abarcaban contenido religioso, pornográfico y amenazante. Soiu también apareció en la casa de la madre de Paltrow, Blythe Danner, y fue arrestado. En un juicio de 2016, la actriz testificó sobre el miedo que sentía por su seguridad y la de sus hijos. Soiu fue declarado no culpable de acoso en 2016, argumentando la defensa que sus actos no eran amenazas peligrosas.

