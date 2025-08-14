Taylor Swift abrió su corazón en uno de los momentos más personales que ha compartido públicamente, y lo hizo sentada justo al lado de su gran amor, Travis Kelce. La cantante de 35 años visitó el podcast New Heights, presentado por su novio y su cuñado Jason Kelce, y no pudo evitar romper en llanto mientras relataba el proceso para recuperar los derechos de su música.

“Pensaba en no ser dueña de mi música todos los días. Era como un pensamiento intrusivo que me acompañaba constantemente”, confesó, recordando los años previos al anuncio que hizo en mayo, cuando reveló que finalmente había comprado de vuelta su catálogo original.

Travis Kelce acompañó a Taylor Swift durante el emotivo relato y confesó que también lloró al escuchar la noticia. | Crédito: YouTube New Heights with Jason and Travis Kelce

Swift explicó que afrontó la negociación “con el corazón primero”, para dejar claro lo importante que ese trabajo era para ella: “Lo quiero porque es como mi diario escrito a mano de toda mi vida. Son las canciones que escribí en cada etapa, mis fotos, mis videoclips, la mayoría financiados por mí, mi arte… todo lo que he hecho está en ese catálogo”.

La artista contó, visiblemente emocionada, que envió a su madre, Andrea, y a su hermano, Austin, a reunirse con Shamrock Capital, empresa que tenía los derechos, para explicarles en persona lo que aquello significaba para ella. En ese momento, Travis, sentado a su lado, le rodeó con el brazo y la miró con orgullo.

Taylor Swift y Travis Kelce compartieron un momento íntimo y lleno de apoyo mutuo durante la emotiva entrevista en New Heights. | Crédito: Brooke Sutton / Getty Images / Brooke Sutton

Poco después del Super Bowl, mientras estaba en Kansas City junto a Kelce, recibió la llamada que cambió todo: “Mi madre me dijo: ‘Tenemos tu música’. Me tiré al suelo de forma muy dramática y empecé a llorar a mares”.

Entre risas, recordó que entró a la habitación donde Travis jugaba videojuegos y lo alarmó al verla llorar. “Se quitó los auriculares y dijo: ‘Chicos, me tengo que ir’. Creo que pensaste que algo malo había pasado. Yo solo dije: ‘He recuperado mi música’… y me derrumbé”.

Durante la charla con Travis Kelce, Taylor Swift también anunció su nuevo álbum "The Life of a Showgirl". | Crédito: YouTube New Heights with Jason and Travis Kelce

Pero no fue la única que se emocionó. Travis admitió que también lloró: “Ya sabes que soy un llorón”, dijo, provocando las risas de su hermano Jason, quien bromeó: “Así es el estilo Kelce”.

Swift confesó que este logro cambió su vida para siempre. “Todavía no lo puedo creer. Antes era un pensamiento intrusivo que me hería; ahora pienso en ello y solo puedo sentirme afortunada”.

Taylor Swift anunció el título de su duodécimo álbum, "The Life of a Showgirl", que se estrenará el 3 de octubre. | Crédito: Instagram @taylorswift

Durante el episodio, la estrella también mostró un adelanto de su próximo álbum, "The Life of a Showgirl", su duodécimo álbum y el primero que lanzará después de recuperar el control de su catálogo, casi seis años después de que fuera vendido a Scooter Braun.

El disco llega tras finalizar la Eras Tour en diciembre de 2024 y después de publicar "The Tortured Poets Department" en abril del mismo año.

