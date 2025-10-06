Taylor Swift dejó en claro que no tiene planes de abandonar la música, pese a los rumores que aseguran que su nuevo disco sería el último antes de casarse con Travis Kelce.

Durante una entrevista en el programa BBC Radio 2, la cantante respondió con firmeza a una teoría que circulaba entre algunos fans y que calificó de “sorprendentemente ofensiva”.

Todo ocurrió cuando el conductor Scott Mills le preguntó si ‘The Life of a Showgirl’ sería su último álbum.

“¿No me digas que este es tu último disco?”, le dijo él. Swift, visiblemente sorprendida, respondió: “¿Qué? No”.

Mills explicó entonces que había visto comentarios de seguidores que afirmaban que ella dejaría su carrera después de casarse y formar una familia.

Ante esto, la intérprete de Fate of Ophelia, de 35 años, no dudó en reaccionar. “Eso es algo sorprendentemente ofensivo. No es por eso que la gente se casa, para dejar su trabajo”, dijo. Luego agregó: “Amo a la persona con la que estoy porque él ama lo que hago y ama lo feliz que me hace crear arte y música”.

Swift también destacó el apoyo que recibe de su prometido, el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce. “Lo más genial de Travis es que es muy apasionado con lo que hace, y eso conecta con mi pasión. No hay ningún momento en el que él vaya a decirme: ‘Estoy molesto porque sigues haciendo música’. Imagínate que dijera: ‘Esa música que amabas cuando te conocí, pensé que ibas a dejarla’”, expresó entre risas.

Durante la conversación, la cantante habló además de cómo ambos logran equilibrar sus vidas profesionales, pese a dedicarse a ámbitos distintos.

“Es lo más divertido del mundo apoyarnos mutuamente, y aunque nuestros trabajos son diferentes, también tienen muchas similitudes”, comentó. “Los dos actuamos durante tres horas y media en estadios de la NFL. Para él es un juego; para mí, un show. Solo los llamamos distinto”, comentó.

Swift concedió la entrevista poco después del lanzamiento de su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl, un disco que incluye varias canciones inspiradas en su relación con Kelce, como Opalite, Honey y Wood. En esta última, la artista hace referencias explícitas a la pasión que vive junto al deportista.

Más allá de su nuevo capítulo profesional, la cantante también atraviesa un momento importante en lo personal. Tras salir con Kelce desde el verano de 2023, la pareja se comprometió en agosto de este año. El anuncio lo hicieron juntos en Instagram el 26 de ese mes, aunque la propuesta ocurrió dos semanas antes.

Qué dice la crítica sobre The Life of a Showgirl, el nuevo álbum de Taylor Swift

La crítica sobre el último álbum de Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”, ha sido mixta. Musicalmente, el álbum es elogiado por ser un trabajo de “buen pop, bailable y luminoso” que se mueve entre el soft rock, el synth-pop ochentero y los guiños a sus eras más pop, como 1989 y Reputation, en parte gracias al regreso de los productores Max Martin y Shellback.

Sin embargo, las voces más negativas señalan que el disco es, en ocasiones, “decepcionante”, “poco excitante” o incluso “aburrido”, sugiriendo que la estrella suena “exhausta” después del éxito arrollador de su gira. Las críticas se centran principalmente en las letras, que algunos consideran “mal escritas” o que caen en un “alegato victimista” en temas como “CANCELLED!”. Medios importantes como The Guardian le dieron una baja calificación, criticando un “brillo apagado”.

Eso sí, los críticos reconocen que la producción es impecable y hay éxitos innegables, pero algunos debaten si la inspiración estuvo a la altura de su habitual destreza, concluyendo que seguirá siendo la artista más grande, aunque este álbum no sea necesariamente su obra más “sísmica”.

