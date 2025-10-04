Si bien Taylor Swift está concendiendo entrevistas para promocionar ‘The Life of a Showgirl’, no evita hablar sobre temas no relacionados a su nuevo álbum. Es por esa razón que hace poco reveló el momento en que Travis Kelce ‘transformó’ el jardín de su casa en el escenario perfecto para la propuesta de matrimonio.

La primicia la tuvo el programa de entrevistas británico ‘The Graham Norton Show’. Ahí la artista brindó una breve explicación de cómo el futbolista de los Kansas City Chiefs se encargó de que la pedida de mano pareciera sacada de un cuento de hadas.

Taylor Swift es una cantautora estadounidense. Sus composiciones autobiográficas y sus reinvenciones artísticas la han convertido en un icono cultural del siglo XXI. (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP) / JULIEN DE ROSA

Según indicó, todo ocurrió cuando los dos y Jason Kelce se encontraban grabando un episodio de ‘New Heights’ (que fue compartido finalmente el 13 de agosto). En ese entonces, ella pensó que solo había ido para participar del pódcast de los hermanos.

“Él estaba….”

“Filmamos el pódcast durante unas tres o cuatro horas... y mientras tanto, detrás de su casa, él estaba transformando todo el jardín trasero en esto”, aseguró Taylor Swift, que acabó anunciando que aceptó casarse con Travis Kelce el 26 de agosto, a través de una publicación realizada en su cuenta de Instagram (@taylorswift).

En ese post, que incluyó varias fotos del momento especial que los dos vivieron, se puede apreciar que la pedida de mano se produjo en el jardín trasero que tiene el atleta en su mansión ubicada en Kansas City y que está valorada en 6 millones de dólares.

Travis Kelce le pidió la mano a Taylor Swift con un anillo que es una pieza vintage que tiene un diamante ovalado. Su valor está entre 675.000 y 1 millón de dólares. (Foto: @taylorswift / Instagram)

¿Cuánto posiblemente costó la instalación de todo?

Gracias a las instantáneas también se pudo saber que la propuesta se dio mientras estaban rodeados de miles de flores, con un arco envuelto en exuberante vegetación y dos maceteros llenos de rosas que enmarcaron a la pareja a la perfección. La experta floral Ashley Greer, en conversación con People, estimó que la instalación de todo probablemente costó hasta $38 mil.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí