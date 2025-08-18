Si bien Taylor Swift no está afrontando una nueva gira en este preciso momento, eso no quiere decir que se está alejando de la música. Un claro ejemplo de que ello no está sucediendo es el hecho de que anunció que el próximo 3 de octubre saldrá su álbum ‘The Life of a Showgirl’. El tema es que, a la hora de compartir la noticia, muchos de sus fans se dieron cuenta que el naranja es el color oficial de su nueva producción y quisieron saber por qué. El motivo, eventualmente, salió a la luz gracias a la propia artista, y en esta nota podrás descubrirlo.

Para entrar de lleno al asunto, te comento que la intérprete de ‘Love Story’ participó recientemente en el pódcast ‘New Heights’, donde pudo conversar con su novio Travis Kelce y el hermano de este, Jason Kelce. Precisamente, el exjugador de fútbol americano fue quien le preguntó cuál es el significado del color naranja. Tras escuchar esa interrogante, la cantante respondió.

La explicación que brindó Taylor Swift

“Siempre me ha gustado, Jason”, comenzó diciendo Taylor Swift. “Se siente como si mi vida se hubiera sentido enérgicamente así, y este álbum trata sobre lo que sucedía entre bastidores en mi vida interior durante (‘The Eras Tour’), que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante”, agregó.

Taylor Swift es una cantautora estadounidense conocida por sus composiciones autobiográficas, su versatilidad artística y su impacto cultural. (Foto: Graham Denholm / TAS24 / Getty Images for TAS Rights Management) / Graham Denholm/TAS24

Ya más adelante, la artista de 35 años indicó que el nuevo álbum lo hizo con su mentor Max Martin y Shellback, dos personas de confianza. “Los tres hemos compuesto algunas de mis canciones favoritas”, aseguró, antes de recitar algunas a petición de Jason.

Taylor Swift nació el 13 de diciembre de 1989 en West Reading, Pensilvania, Estados Unidos. (Foto: Graham Denholm / TAS24 / Getty Images for TAS Rights Management) / Graham Denholm/TAS24

“(Ellos) fueron mis principales colaboradores en mi álbum ‘Red’. Hicimos ‘We Are Never Getting Back Together’, ‘I Knew You Were Trouble’, ‘22’, ‘Shake It Off’, ‘Blank Space’, ‘Style’, ‘Wildest Dreams’, ‘Ready for It’, ‘Delicate’”, sostuvo después. Si te preguntas qué canciones estarán disponibles en ‘The Life of a Showgirl’, revisa la siguiente lista.

Canciones que estarán en el álbum ‘The Life of a Showgirl’

‘The Fate of Ophelia’

‘Elizabeth Taylor’

‘Opalite’

‘Father Figure’

‘Eldest Daughter’

‘Ruin The Friendship’

‘Actually Romantic’

‘Wi$h List’

‘Wood’

‘Cancelled!’

‘Honey’

‘The Lite of a Showgirl’ Feat. Sabrina Carpenter

Todos los álbumes de Taylor Swift estrenados hasta la fecha

‘Taylor Swift’ (2006)

‘Fearless’ (2008)

‘Speak Now’ (2010)

‘Red’ (2012)

‘1989’ (2014)

‘Reputation’ (2017)

‘Lover’ (2019)

‘Folklore’ (2020)

‘Evermore’ (2020)

‘Midnights’ (2022)

‘The Tortured Poets Department’ (2024)

