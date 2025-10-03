Así como te comenté que Taylor Swift llamó la atención por las confesiones que le hizo a Emma Bunton, te cuento que la artista estadounidense también ha causado revuelo por haberse pronunciado sobre la posibilidad de que Ed Sheeran cante en su boda con Travis Kelce. Sí, no es broma.

Según People, todo ocurrió durante su participación en el programa Hits Radio Breakfast Show del Reino Unido. En dicho lugar, ella promocionó su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’, pero también se dio un tiempo para hablar acerca de un gran amigo suyo: el intérprete de ‘Shape of You.

Y es que la presentadora Fleur East le comentó a Taylor Swift que, en una conversación que tuvo con Ed Sheeran hace unas semanas, él contó que “constantemente le piden que actúe en las bodas”. Tras ello, le preguntó: “¿Cantará en tu boda?”.

Taylor Swift es una cantautora estadounidense. Sus composiciones autobiográficas y sus reinvenciones artísticas la han convertido en un icono cultural del siglo XXI. (Foto: ANDRE DIAS NOBRE / AFP) / ANDRE DIAS NOBRE

“Sabe lo que la gente quiere”

“¡Oh, creo que sería difícil evitarlo! Esa es la cuestión, él siempre dice: ‘Siempre me piden que cante en bodas’. Es como: ‘Ed, si hay un escenario, sabes que estarás en él’. Sabe lo que la gente quiere y quiere darles lo que quieren”, respondió la artista.

Ed Sheeran es un cantautor y músico británico. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Ya después Taylor Swift se pronunció acerca de la boda que tuvo Ed Sheeran. Tengamos en cuenta que él se casó con Cherry Seaborn en diciembre de 2018. “Tuvo una gran boda... hace como ocho años. Una boda en el bosque. Como una boda en el bosque”, aseguró.

Es muy probable que haya un show en vivo en su boda

Cabe mencionar que todas estas declaraciones de la intérprete de ‘Love Story’ llegan después de que Travis Kelce indicara en su pódcast ‘New Heights’ que cree que él y ella son “de música en vivo”, razón por la cual no se descarta que haya un show en vivo en el día de su boda.

Canciones que están en ‘The Life of a Showgirl’

‘The Fate of Ophelia’

‘Elizabeth Taylor’

‘Opalite’

‘Father Figure’

‘Eldest Daughter’

‘Ruin The Friendship’

‘Actually Romantic’

‘Wi$h Li$t’

‘Wood’

‘CANCELLED!’

‘Honey’

‘The Life of a Showgirl’ (feat. Sabrina Carpenter)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí