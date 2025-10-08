Tras haber sido noticia por revelar la última canción que ha escuchado que no es suya, Taylor Swift ha vuelto a llamar la atención. Todo a raíz de que explicó por qué algunos detalles de su compromiso con Travis Kelce son solo para ella y su ahora prometido. Prepárate para conocer la razón.

Antes de brindarte la información prometida, te recalco que la artista, según People, apareció en el programa de radio ‘On Air’ de Ryan Seacrest el martes 7 de octubre. Ahí reveló que si bien está feliz de compartir cosas relacionadas a lo que fue la pedida de mano que le organizó el futbolista de los Kansas City Chiefs, hay cosas que se las guarda.

“Ese momento en particular es uno que siempre será nuestro”

“Tengo que encontrar la manera de asegurarme de que haya cosas que sean solo entre nosotros, y afortunadamente, tenemos muchas de esas cosas. Ese momento en particular (se refiere a la propuesta de matrimonio) es uno que siempre será nuestro”, aseguró Taylor Swift.

Taylor Swift es una cantautora estadounidense. Sus composiciones autobiográficas y sus reinvenciones artísticas la han convertido en un icono cultural del siglo XXI. (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP) / JULIEN DE ROSA

“Me emociono tanto que me dan ganas de… hablar de ello durante una hora, pero… no dejaré de hablar si empiezo, ¿sabes a qué me refiero?”, indicó más adelante la cantante, que también señaló que aunque la noticia de su compromiso había sido un “secreto” durante “aproximadamente dos semanas” después de la propuesta, ya no lo era “en absoluto”.

A su vez, la intérprete de ‘Love Story’ señaló que ella y el jugador de la NFL “comparten mucho” de su relación, pero el momento de la propuesta “siempre” será suyo. “Ambas somos personas muy públicas, y ambas nos dedicamos a entretener a la gente. Así que nos tomamos las cosas con mucha calma”, precisó.

La fecha exacta en la que se supo que Travis Kelce y Taylor Swift se comprometieron

Por si te preguntas cuándo exactamente se supo que Travis Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift, pues la respuesta es el martes 26 de agosto de 2025. ¿Dónde ocurrió todo? En el jardín trasero que tiene el atleta en su mansión ubicada en Kansas City y que está valorada en 6 millones de dólares.

Travis Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift en el jardín trasero de su mansión valorada en 6 millones de dólares. (Foto: @taylorswift / Instagram)

