¡Oficialmente, Taylor Swift y Travis Kelce están comprometidos! La noticia llegó este 26 de agosto de 2025, luego de que ambas celebridades publicaron fotos del mágico momento en el que el ala cerrada de los Kansas City Chiefs se arrodilló bajo un arco cubierto de rosas para preguntarle a la estrella pop si quería casarse con él; por supuesto, la respuesta fue afirmativa.

Con la frase: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, en el que muestran humor y complicidad, ambos emocionaron a sus millones de seguidores. Pero ¿cómo comenzó su historia de amor? En esta nota, hago una cronología de cómo comenzó su relación hasta su compromiso.

La cantante junto a su futuro esposo Travis Kelce tras aceptar su propuesta de matrimonio (Foto: Taylor Swift / Instagram)

UN ACERCAMIENTO FALLIDO

8 de julio de 2023. Travis Kelce asistió al espectáculo Eras Tour de Swift en Kansas City, Missouri, con un único propósito: darle su número a la cantante para que puedan estar en contacto. No lo logró. “Me sentí un poco molesto por no haberle dado una de las pulseras que le hice. Si estás al tanto de los conciertos de Taylor Swift, hay pulseras de la amistad y recibí un montón estando allí, pero quería regalarle a Taylor una con mi número”, le contó a su hermano mayor Jason Kelce en su podcast.

SURGEN RUMORES DE SUS SALIDAS

12 de septiembre de 2023. Pese a su fallido intento de contactar a Swift, Travis no se dio por vencido y continuó hasta que lo consiguió, pues surgieron los rumores de que se veían hace algunas semanas, incluso una de sus citas fue en Nueva York. Tras ello, una fuente dijo a Entertainment Tonight que “no estaban saliendo oficialmente”, aunque a él le interesaba mucho y estaba muy enamorado. “No sé muy bien qué está pasando ahí. Sé que Travis se lo está pasando bien, ya veremos qué pasa con quien sea que acabe”, dijo su hermano Jason.

Travis Kelce celebra con Taylor Swift tras derrotar a los Baltimore Ravens en el Campeonato de la AFC en el estadio M&T Bank el 28 de enero de 2024 en Baltimore, Maryland (Foto: Patrick Smith / Getty Images North America / AFP)

UNA INVITACIÓN MUY ESPECIAL

21 de septiembre de 2023. Después que su hermano mayor confirmó – un día antes – que el jugador de la NFL estaba saliendo con la intérprete de “Cruel Summer”, el mismo Travis Kelce se refirió a los primeros rumores y dijo que la había invitado a un partido. “Es divertidísimo el éxito que ha tenido esto. Ahora mismo, es como jugar al teléfono, donde todos se susurran al oído y escuchan cosas sin sentido (…). Le lancé la pelota y le dije: ‘Sabes, te he visto arrasar en el estadio Arrowhead, quizá tengas que venir a verme arrasar en Arrowhead y ver cuál está un poco más brillante’. Así que, ya veremos qué pasa próximamente”, señaló a ESPN.

SWIFT ASISTE AL PRIMER PARTIDO DE LOS KANSAS CITY CHIEFS Y LUEGO VINIERON MÁS

24 de septiembre de 2023. La oferta que le hizo Travis a la cantante fue aceptada, ya que Taylor Swift asistió a un partido de los Kansas City Chiefs. Aquel día fue vista en el palco junto a la madre de Kelce. Posteriormente, fueron visto juntos saliendo del Estadio Arrowhead

La oferta que le hizo Travis a la cantante fue aceptada, ya que Taylor Swift asistió a un partido de los Kansas City Chiefs. Aquel día fue vista en el palco junto a la madre de Kelce. Posteriormente, fueron visto juntos saliendo del Estadio Arrowhead 1 de octubre de 2023. Fue el segundo partido de los Chiefs a los que asistió Swift, pero esta vez estuvo acompañada de sus algunos de sus amigos famosos como Ryan Reynolds, Blake Lively, Sabrina Carpenter, Sophie Turner, Hugh Jackman y Antoni Porowski.

Fue el segundo partido de los Chiefs a los que asistió Swift, pero esta vez estuvo acompañada de sus algunos de sus amigos famosos como Ryan Reynolds, Blake Lively, Sabrina Carpenter, Sophie Turner, Hugh Jackman y Antoni Porowski. 22 de octubre de 2023. Luego de que el equipo de Travis derrotó a Los Angeles Charger, la artista le dio un beso en la mejilla al jugador de fútbol americano por su victoria.

Taylor Swift y Travis Kelce a la final del Abierto de Estados Unidos, en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Nueva York, el 8 de septiembre de 2024 (Foto: Charly Triballeau / AFP)

GRITAN SU AMOR A LOS CUATRO VIENTOS

10 de noviembre de 2023. Durante su semana de descanso, Travis Kelce no lo dudó ni un segundo y viajó a Argentina para asistir al Eras Tour de Swift. Él la apoyó desde la carpa VIP que se armó en el Estadio River Plate en Buenos Aires. Taylor sorprendió a su amado al cambiarle las letras de su exitosa canción “Karma”. Después del concierto, las celebridades se besaron apasionadamente.

SWIFT EN EL SUPER BOWL

11 de febrero de 2024. Taylor Swift viajó desde Japón a Estados Unidos para ver jugar a su novio jugar en el Super Bowl, el cual terminó siendo favorable para Kansas City Chiefs. Cuando finalizó el partido, la pareja se abrazó y besó frente a las cámaras.

Travis Kelce y Taylos Swift se besan después de que los Chiefs derrotaran a los San Francisco 49ers por 25-22 en tiempo extra durante el Super Bowl LVIII en el Allegiant Stadium el 11 de febrero de 2024 en Las Vegas, Nevada (Foto: Ezra Shaw / Getty Images North America / AFP)

POR AMOR, KELCE SUBE AL ESCENARIO

23 de junio de 2024. Durante un espectáculo en el estadio de Wembley de Londres, Travis subió al escenario con un esmoquin justo antes de que su amada cante de “I Can Do It With a Broken Heart”. Él asumió uno de los roles del “Departamento de Poetas Torturados” del show, que son bailarines que ayudan a Taylor a prepararse para la balada.

SWIFT APARECE POR PRIMERA VEZ EN EL PODCAST DE LOS HERMANOS KELCE

13 de agosto de 2025. Por primera vez, Taylor Swift aparece en el podcast “New Heights” de Kelce, donde los dos hablaron de su romance, el cual comenzó con el intento fallido de entregarle una pulsera, pero tiempo después se hicieron pareja. “La forma en que podía hacerme reír tan al instante de cosas normales. Travis es un animador en la vida de todos los que lo rodean. Es como un signo de exclamación humano”, contó la artista.

SE COMPROMETEN

26 de agosto de 2025. Con una serie de fotos en Instagram, Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso. La noticia hizo estallar de emoción a sus millones de fanáticos en todo el mundo, tanto de la artista como del jugador de la NFL.

