Tras varios meses de noviazgo, Taylor Swift y Travis Kelce dieron un paso más como pareja. La cantante recibió el anillo de compromiso por parte del jugador de fútbol americano. Un romántico momento que no dudaron en compartir con sus seguidores a través de las redes sociales.

La publicación en Instagram incluyó varias fotos románticas en un jardín, con Travis arrodillado frente a Taylor. Pero lo que más llamó la atención no fueron las imágenes, sino la frase que eligieron para acompañarlas: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan 🧨”.

El anillo de compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce es un diamante antiguo diseñado por Kindred Lubeck. | Crédito: Instagram taylorswift

Qué hay detrás de la frase

Lejos de un anuncio clásico, la frase refleja el estilo divertido de ambos. Taylor, asociada con la poesía y la literatura por sus fans, encaja como “profesora de inglés”, mientras Travis, estrella de la NFL, representa al “profesor de gimnasia”. Juntos, la metáfora muestra cómo dos mundos distintos se unieron en una historia de amor inesperada.

La publicación además estuvo acompañada de “So High School”, canción de The Tortured Poets Department inspirada en su romance, perfecta para resaltar la frescura de su relación.

La frase que usaron para anunciar su compromiso resume la esencia de la pareja: humor, complicidad y autenticidad. Con ella, Taylor y Travis mostraron que no necesitan un lenguaje formal ni un gran discurso para expresar lo que sienten.

Bastó una frase sencilla y cargada de significado para dar a conocer que, efectivamente, están en su “endgame”, como diría la propia Taylor en una de sus canciones.

Taylor Swift y Travis Kelce eligieron la frase “Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se casan” para revelar la noticia. | Crédito: Instagram taylorswift

Taylor Swift y Travis: su historia de amor

La relación entre Taylor y Travis comenzó en julio de 2023, cuando él confesó en su podcast New Heights que había intentado regalarle una pulsera de la amistad con su número de teléfono durante el concierto de la gira Eras en Kansas City. Aunque en ese momento no lo logró, el gesto llegó a oídos de Taylor, quien más tarde lo describió como algo salido de una “película de John Hughes”.

A partir de ahí, todo fluyó: en septiembre de 2023, Taylor apareció en un partido de los Kansas City Chiefs para animar a Travis desde el palco. En poco tiempo, se convirtió en una presencia habitual en el estadio, incluso celebrando junto a él la victoria del Super Bowl en 2024.

Con fotos en un jardín, Taylor Swift y Travis Kelce compartieron el emotivo momento de la propuesta. | Crédito: Instagram taylorswift

Del otro lado, Travis también correspondió, viajando para acompañar a Taylor en su gira, con momentos memorables como su aparición en el escenario de Wembley durante el verano de 2024.

Su historia se consolidó entre viajes y momentos compartidos alrededor del planeta: desde románticas vacaciones en el Lago Como, Italia, hasta apariciones conjuntas en eventos que confirmaban que eran inseparables. Para muchos fans, el compromiso era cuestión de tiempo, y así fue.

