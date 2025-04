Perder a un ser querido es una de las experiencias más difíciles que alguien puede llegar a vivir. John Travolta, desafortunadamente, tuvo que decirle ‘adiós’ a su hijo Jett cuando este apenas tenía 16 en años en 2009 y desde entonces no hay un solo día en que no lo extrañe. Como ayer, domingo 13 de abril, fue su cumpleaños, el actor lo recordó con un conmovedor homenaje en su cuenta de Instagram (@johntravolta).

Con el fin de darte la información más completa posible, te cuento que el artista de 71 años subió una foto con su pequeño en donde él aparece sosteniéndolo en brazos. Si bien la imagen no es muy nítida que digamos, permite apreciar lo bien que ambos se llevaban.

“¡Te extraño muchísimo!”

Además, John Travolta emocionó a sus seguidores por la descripción que le colocó a dicha instantánea. “Feliz cumpleaños, Jett. ¡Te extraño muchísimo! ¡Te amaré por siempre!”, escribió el actor, que perdió a su hijo luego que este sufriera una convulsión y se golpeara la cabeza contra una bañera en su casa de vacaciones en las Bahamas, de acuerdo a People. De no haber fallecido, el 13 de abril habría cumplido 33 años.

La publicación en Instagram de John Travolta permite apreciar al actor cargando a su difunto hijo Jett, mientras este jugaba con sus orejas. (Foto: @johntravolta / Instagram) ×

Es necesario mencionar que varios años después de haber perdido a su hijo (exactamente en 2014), Travolta, estando en el escenario del Theatre Royal Drury de Londres, habló sobre lo difícil que fue recuperarse tras la muerte de Jett, calificando la experiencia como “lo peor que me ha pasado en la vida”.

“La verdad es que no sabía si lo lograría. La vida ya no me interesaba, así que me costó mucho mejorar”, indicó después, siempre según la citada fuente. También es importante señalar que él no solo tuvo que afrontar la partida de Jett. Y es que en julio de 2020 falleció su esposa Kelly Preston, madre de su mencionado hijo. Su muerte se produjo después de que le diagnosticaran cáncer de mama.

John Travolta dio la bienvenida a tres hijos con su difunta esposa Kelly Preston: Jett, Ella Bleu y Benjamin. (Foto: Rodin Eckenroth / Getty Images) ×